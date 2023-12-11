 

M/HQ: Абу-Даби стала новым пристанищем для миллиардеров

11.12.2023, 20:00, Разное
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Согласно данным M/HQ, Абу-Даби стала новым пристанищем для миллиардеров. В настоящее время в свободной экономической зоне ADGM зарегистрировано более 5 тысяч частных компаний, что впечатляет в сравнении с 46 компаниями в 2016 году.

Этот деловой центр привлекает предпринимателей благодаря гарантированной защите активов от иностранных юрисдикций и возможности извлекать выгоду из соглашений ОАЭ об избежании двойного налогообложения. Крупные инвесторы также имеют возможность получить долгосрочное вид на жительство или гражданство страны.

Сэм Блаттейс, генеральный директор компании MENA Catalysts, занимающейся консультированием фирм в Персидском заливе, подчеркнул, что свободная экономическая зона в Абу-Даби предоставляет безопасную альтернативу традиционным, но менее надежным Британским Виргинским и Каймановым островам. В ADGM также отсутствуют требования к минимальному уставному капиталу, ограничения на национальность акционеров и процедуры передачи акций.

Согласно Bloomberg, в свободной экономической зоне зарегистрировали свои бизнесы бывший генеральный директор Binance Чанпэн Чжао, основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Рэй Далио и владелец НЛМК Владимир Лисин. В мае 2023 года Владимир Лисин также основал две компании в ОАЭ: Serenity II Holdings и Nebula II Holdings.


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