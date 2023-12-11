Скандалы: «Первый в жизни поцелуй»

Что рассказали актеры о съемках сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Сериал еще не завершился, но его актеры уже успели стать настоящими звездами. Некоторые из них делятся в соцсетях и различных интервью своими впечатлениями о съемках сериала, а также эмоциями о нашумевшем проекте.

Актер Сергей Бурунов сыграл в сериале отца двух ключевых персонажей — Марата и Вовы Адидаса, состоящих в уличной группировке. Еще до премьерного показа картины Сергей поделился своим мнением о сценарии сериала в шоу «Кстати». «Я таких сценариев за всю свою жизнь могу перечесть по пальцам одной руки. Я 25 лет занимаюсь тем, чем занимаюсь. Когда я прочел, я был просто в потрясении. Потому что такой точности, правды и глубины я давно не встречал в современных сценариях. Невозможно оторваться, я не увидел там ни малейшей фальши и картонности», — признался Бурунов.

Открытием сериала «Слово пацана» стали исполнители главных ролей Рузиль Минекаев и Леон Кемстач. В интервью «Кинопоиску» актеры рассказали о том, как поменялась их жизнь после премьеры и что им дали съемки в сериале.

Рузиль Минекаев играет хулигана Марата, младшего брата вернувшегося из Афганистана Вовы Адидаса (Иван Янковский). А Леону Кемстачу досталась роль домашнего мальчика Андрея по кличке «Пальто», который помогает Марату подтянуть английский, а тот, в свою очередь, объясняет Андрею, как стать настоящим «пацаном». Минекаев признался, что изменения в его жизни возникли сразу же после премьерного показа фильма. «Мы решили сфотографироваться напоследок с пацанами у красной дорожки, и ко мне подошли две девочки для фото. А после этого еще, еще, еще. И мы час стояли и фотографировались с людьми, кто-то подходил выразить респект», — поделился Рузиль. А Леон Кемстач рассказал, что ему много пишут в соцсетях, где количество подписчиков выросло в разы после премьеры сериала.

Кстати, Рузиль сообщил, что он пробовался на три разные роли: Вовы Адидаса, Андрея «Пальто» и Марата. «Я очень хотел, чтобы меня утвердили именно на Марата. И я уже тогда понял, что у сериала будет большой успех», — сказал Рузиль.

Кроме того, актеры рассказали о том, как они готовились к съемкам. Например, Леон смотрел на YouTube ролики с архивными съемками и обращал внимание на то, как люди общались и какие слова использовали. «Еще расспрашивал свою бабушку про те времена, но она их смутно помнит. А что касается игры на пианино, я в детстве занимался, но потом забросил. Для съемок у меня была пара занятий, я даже синтезатор себе купил. „Седую ночь“ я в кадре сам играю», — рассказал Кемстач. Минекаев тоже смотрел документальные фильмы про жизнь улиц и про банды тех времен. «Потом я ходил на несколько занятий по боксу, чтобы мне поставили технику удара. У нас с Леоном были парные тренировки. Ну и слушал, что рассказывали родители о тех годах», — рассказал Рузиль.

Что касается сцен с драками, то Рузиль сказал, что ему ни разу «ничего не прилетало» и сам он никого не задевал. «Но знаю, что, когда снимали массовую драку, кому-то прилетело по носу. У нас для таких случаев „скорая“ дежурила», — поделился Рузиль.

Сергея Бурунова Минекаев впервые увидел на пробах. «У нас было немного смен вместе, поэтому мы особо не успели пообщаться. Но я точно помню, что в сцене, когда отец бил Марата, Сергей делал это с полной отдачей. Он разве что кулаком меня сильно не ударил, все же в этом плане был аккуратен. А все остальное прилетало будь здоров, — признался Рузиль. — Ну, прилетело мне по щекам, но я подумал, что так, видимо, работают артисты, что тут это нужно, чтобы было все взаправду, по-настоящему. Да и в кадре это выглядело очень убедительно».

А вот что касается Ивана Янковского, то и Рузиль, и Леон были удивлены тем, насколько с ним было легко общаться и работать. «Меня удивило сразу, насколько он простой, душевный, идущий на контакт человек. Когда мы приезжали утром на площадку, переодевались в вагончике, он мог постучаться, зайти просто поболтать, узнать, как дела. Это было приятно и неожиданно, он такой свой пацан», — рассказал Минекаев.

Еще один актер, 29-летний Никита Кологривый, сыгравший роль лидера одной из группировок, Кащея, рассказал в интервью «Кино Mail.ru» об образе антигероя. «Антагонист — самое привлекательное, сексуальное, что может быть сыграно мужчиной. Я сам в детстве ждал отрицательных героев. Именно трикстер — тот персонаж, существо, которое появляется в пространстве и заставляет главного героя действовать», — признался Никита. При этом актер отметил, что хотел бы попробовать себя и в других амплуа — например, сыграть музыканта, художника или ученого.

В сериале «Слово пацана» была сцена (внимание, спойлер!) поцелуя Марата и Айгуль, которую сыграла 14-летняя Анна Пересильд. Актриса призналась, что этот поцелуй был ее самым первым поцелуем в жизни. «С поцелуем был такой волнительный момент, потому что это был первый в моей жизни поцелуй. Я переживала, но мне повезло с моим партнером, он относился ко мне как к сестренке. Он понимал, что я переживаю, волнуюсь, поддерживал», — призналась Анна подписчикам в своих соцсетях.

А еще в сериале есть сцена (внимание, второй спойлер!), в которой мать главного героя Андрея (Юлия Александрова) поджигает себе волосы газовой горелкой. Леон Кемстач в своих соцсетях рассказал, что актриса не стала рисковать и прибегла к помощи каскадера. «Кадр, где подносятся волосы к горелке… Изначально опускала Юлия, но не до конца. А кадр, когда начали загораться волосы, это был каскадер подготовленный, это был парик, и его сжигали. Поэтому кадр был сзади, чтобы не видно было лица Юлии», — рассказал Леон.

Кстати, жители микрорайона Пятерка в центральной части Ярославля жаловались на съемочную группу сериала. Несколько сцен весной 2023 года снимались в одном из жилых дворов по ночам. Из-за этого местным жителям приходилось спать под светом прожекторов. Сейчас этот двор очень популярен среди блогеров и просто фанатов сериала, которые постоянно фотографируются на фоне подъезда.

Анастасия Айрапетянц

Оригинал материала: “MAXIM”