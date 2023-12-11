Мнение: Банды в Мосгорсуде

В последние месяцы 2023 года в Мосгорсуде сошлись рассмотрения сразу четырех уголовных дел, ключевое обвинение в которых – статья 210 УК, предусматривающая санкцию вплоть до пожизненного лишения свободы за создание преступного сообщества. Или говоря более простым «пацанским» языком – за создание банды.

Именно в здании Мосгорсуда завершается выездной процесс Преображенского районного суда о преступном сообществе, созданном бывшим членом правительства России., созданном Михаилом Абызовым. Обвинение попросило приговорить его 19, 5 годам колонии строгого режима, штрафу в 470 млн рублей и лишению ордена Дружбы.

Примечательно, что по данным статистики, публикуемой ежегодно Судебным департаментом при Верховном Суде России число осужденных по ч.1 ст. 210 УК РФ, именно за организацию преступного сообщества, в 2009-2019 гг. увеличилось с 5 до 30 человек. А по части 2, за участие в преступном сообществе, количество осужденных выросло с 36 в 2009 году до 323 человек в 2018 году.

По всему выходило, что к 2019 году преступных сообществ в стране стало даже больше, чем в начале 90-х.

PS Видео выложил не только на YouTube, но и в Rutube. Как обычно напоминаю: подписывайтесь на канал и не забывайте ставить лайки! Подписывайтесь и на мой Telegram-канал.

—