Российские учёные изобрели устройство, откручивающее электросчётчик в сторону увеличения

В России разработано устройство, которое помогает открутить электросчётчик не в сторону уменьшения показаний, а напротив в сторону их увеличения.

Инновационный продукт был создан в рамках федеральной программы «Инновации 2023» за государственный счёт.

Разработчики – представители рязанского Центрального НИИ стекловолокна – признаются, что сами не до конца понимают, где может быть задействован их прибор, однако оправдываются дословным выполнением поставленной задачи. Программа требовала в кратчайшие сроки разработать устройство, аналогов которому нет в мире, и это было успешно сделано.

– Возможно, этим заинтересуются энергокомпании, налоговая служба, служба приставов – вообще любая карательная служба, – с энтузиазмом говорит директор НИИ. – Так или иначе, инновационное и не имеющее аналогов устройство мы создали, а что с ним делать дальше – вопрос тех, кто ставил задачу.

В Минпромторге уже задумываются о том, что стоило чётче формулировать критерии инновационного устройства – другие научно-производственные предприятия тоже начали присылать отчёты к концу года и выяснилось, что они весь год занимались такими вещами, как бинокль с колёсиками и функцией автономного перемещения, адсорбирующий грязь чехол для мобильного телефона и аппарат для отмывания и повторного использования одноразовых упаковок типа «тетрапак». Последней инновацией, впрочем, уже заинтересовался бизнес, испытывающий временные трудности с поставками такой тары из-за рубежа.

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