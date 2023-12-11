В Новосибирске начали выращивать грибы на старых компьютерных платах

В Новосибирском Институте компьютерных технологий, совмещённом с прошлого года с аграрным техникумом, родилась идея выращивать грибы на старых компьютерных платах.

На эту мысль одного из сотрудников института натолкнула плесень на материнской плате его служебного компьютера.

По словам эксперта, грибы, выращенные на старых компьютерных платах, не только полезны, но и вкусны – они имеют особые, неповторимые аромат и привкус, а если их жарить, то и вовсе уверенно обходят любой иностранный деликатес.

– Вопрос стоял буквально в том, что если мы не начнём делать что-то полезное и связанное с компьютерами, то нас всех лишат финансирования и разгонят по более убогим НИИ, – пояснил источник издания, пожелавший остаться анонимным. – Учитывая, что назвать более убогие НИИ – затруднительная задача даже для нас, было решено бороться за место под солнцем всеми силами.

Сейчас в институте появились целые плантации грибов, растущих на материнских платах, а в редких случаях – и на видеоускорителях тоже. Учёные-компьютерщики экспериментируют с производителями электроники и поколениями плат, чтобы найти лучший возможный вкус.

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