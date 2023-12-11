 

Мнение: Пацаны не извиняются?

11.12.2023, 13:25, Разное
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Еще весной рассказывал о трагической судьбе 86-летнего Фатхуллы Исхакова, которого в 1959 году приговорили к 15 годам колонии за покушение на убийство трех женщин.

Исхаков не совершал этого преступления. Но советская правоохранительная система не стала разбираться и назначила его преступником.

Почти 64 года Исхаков добивался справедливости. И добился.

25 мая в Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда России отменила приговор, вынесенный в 1959 году. В связи с непричастности Исхакова к этому преступлению.

А вскоре Ленинский районный суд Уфы присудил старику 31, 6 миллионов рублей компенсации.

Но в Башкортостане решение о присуждении компенсации морального вреда, похоже, кому-то очень не понравилось.

Зампреда Ленинского райсуда Уфы Ильдара Сайфуллина, который и вынес решение о компенсации, похоже, затравили. И он решил уволиться. За год до пенсии. 13 декабря ККС Башкортостана рассмотрит его заявление об увольнении. На этом же заседании будут рассматривать вопросы о привлечении к дисциплинарной ответственности  целой группы судей из Ленинского райсуда: Наилю Идиятову, Дениса Харламова, Азамата Касимова и Регину Фахрутдинову.

Возможно, что это совпадение, возможно, что у судей набралось других грехов. Но выглядит увольнение Сайфуллина именно увольнением за судебное решение о компенсации морального вреда по делу Фатхуллы Исхакова.

Типа, пацаны не извиняются?

Источник: Ирек Муртазин


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