 

Гастроэнтеролог Игумнова рассказала о пользе суши

11.12.2023, 12:59, Разное
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Гастроэнтеролог Оксана Игумнова разъяснила, что предпочтение суши и роллов не обязательно указывает на зависимость, а скорее отражает вкусовые предпочтения, обусловленные составом этих блюд. Это подтверждается глутаминовой кислотой в соевом соусе, которая влияет на вкусовые предпочтения.

Глутамат, нашедший широкое применение в японской кухне, играет роль стимулятора чувства сытости и способствует выработке серотонина в мозге. Однако следует помнить, что суши и роллы остаются продуктами с высоким содержанием углеводов и калорий, поэтому их употребление должно быть умеренным, а выбор ингредиентов — высококачественным.

Важно отметить, что японские блюда иногда могут содержать вредные бактерии из-за недостаточной гигиеничности приготовления. Тем не менее, суши богаты полезными компонентами.

Врач-нутрициолог Никита Котельницкий пояснил о пользе суши. Рыба – это отличный источник белка, йода, витаминов и минералов, а также жирных кислот омега-3, полезных для сердца и мозга.

Сильный вкус васаби обусловлен бета-каротином, глюкозинолатами и изотиоцианатами, обладающими антибактериальными и противовоспалительными свойствами.

Нори, используемые в суши, содержат множество питательных веществ, включая кальций, магний, фосфор, железо, йод, витамины A, C, и E, а также белок.

Необходимо отметить, что в роллах суши содержится небольшое количество морских водорослей, поэтому для удовлетворения потребностей в питательных веществах необходимо употреблять их в разумных количествах.


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