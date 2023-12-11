Трудяга-робот, берегись — тут от прогресса не спастись!

Дожили! Незаметно подкралось то, чего не ждали. Роботы-андроиды лишают работы не только людей, но и своих собратьев. Правда, стоящих (вернее, функционирующих) на более низкой ступени развития. А что вы хотите — прогресс неостановим!

Вот и Ocado, широко известный британский онлайн-супермаркет, нанял новый парк роботов. И будут эти железные трудяги собирать и упаковывать продукты для покупателей быстрее, чем когда-либо прежде. Однако ж фирма настаивает, что рабочие места живых работников риску не подвергаются. Дескать, внедряет Ocado только новые машины с роботизированными руками, функционирующие на гораздо более высоких скоростях. Но так ли это?

Исполнительный директор компании по розничной торговле Ханна Гибсон заявила, что ее новый склад Beds в Лутоне в самом ближайшем будущем удвоит количество рукастых роботов с 22 до 44. Этот склад, на котором в настоящее время, наряду с живыми работниками, трудятся более 500 роботов-упаковщиков, был построен для повышения эффективности, не подвергая риску рабочие места. Нынешние роботы ее компании просто извлекают целые коробки с продуктами и доставляют их на металлических решетках людям, которые завершают упаковку продуктов для доставки.

Ну а новое поколение машин может собирать отдельные продукты прямо из коробок для хранения в пакеты для продуктов безо всяких живых упаковщиков. Значит, новые боты потенциально могут уничтожить большую часть не только существующей робототехнической, но и человеческой рабочей силы фирмы. Гибсон сказала, что в ближайшем будущем около половины из 50 000 продуктов компании в Лутоне будут обрабатываться роботизированными руками, а долгосрочная цель — около 80 %.

Ocado Group, у которой помимо робототехники и продуктового бизнеса также есть подразделение логистики, была основана в 2000 году. Хотя компания известна своими онлайн-заказами продуктов, она поставила на карту свое будущее, продавая свои роботизированные склады другим традиционным супермаркетам по всему миру, чтобы помочь им конкурировать с такими компаниями, как Amazon.

Исполнительный директор пояснила, что новая технология позволила компании предложить «более широкий выбор» с «меньшим количеством заменителей» и была «более эффективной», чем «модель, ориентированная на магазин». Заказ из 50 товаров можно собрать на складе в Лутоне всего за 10 минут, тогда как в обычных супермаркетах это занимает значительно больше времени.

Источник информации и фото: dailystar.co.uk

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