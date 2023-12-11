Минтруд завершает работу над законом о добровольном социальном страховании для самозанятых и ИП

Министерство труда и социальной защиты завершает разработку закона о добровольном социальном страховании для самозанятых и индивидуальных предпринимателей. Эта модель страхования была начата более года назад. Предлагаемый законопроект позволяет самозанятым и ИП добровольно уплачивать социальные взносы для получения пособий по временной нетрудоспособности.

По информации издания “Ъ”, Минтруд больше не настаивает на том, что женщины-индивидуальные предприниматели должны отказываться от уплаты действующих добровольных взносов, чтобы получать пособие по беременности и родам.

Замглавы Минтруда, Елена Мухтиярова, пояснила об этом на заседании круглого стола в Совете федерации в пятницу. Эти изменения предусматривают поправки к закону “Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством”.

Решение Минтруда о добровольных взносах в Социальный фонд для страхования по временной нетрудоспособности было озвучено более года назад. Размер страхового взноса составляет 3,84% от базовой величины, которая равна 32,5 тысяч рублей (двойной размер минимального размера оплаты труда в 2023 году), что составляет 1,25 тысячи рублей в месяц. Размер страховой выплаты варьируется от 13,6 тысяч до 32,4 тысяч рублей в зависимости от трудового стажа и периода уплаты взносов. Среди страховых случаев заболевание, травма, аборт, уход за больным членом семьи, и лечение в санаторно-курортных организациях после стационара.

Необходимо отметить, что декретные выплаты, которые являются частью социального страхования для наемных работников, не включены в этот перечень.

Изначально предполагалось, что беременные женщины-самозанятые будут считаться безработными и смогут обратиться за единым пособием, предоставляемым при таком статусе. Это решение Минтруда было обосновано результатами опроса самозанятых, которые проявили интерес, прежде всего, к выплатам по больничному листу, а не к другим видам пособий.

После появления этой инициативы предпринимательские организации предложили аналогичную модель добровольного социального страхования и для индивидуальных предпринимателей. Минтруд включил индивидуальных предпринимателей в законопроект, опубликованный в конце 2022 года, но предложил предпринимательницам, которые хотели бы выбрать новый вид страхования, отказаться от возможности добровольной уплаты взносов на пособие по беременности и родам. Важно отметить, что в настоящее время женщины-индивидуальные предприниматели имеют право на пособие по беременности и родам, если они уплачивали взносы на него в предыдущем периоде. По данным Минэкономики, в РФ зарегистрировано 1,6 миллиона женщин-индивидуальных предпринимателей, но неизвестно, сколько из них добровольно уплачивают взносы для будущего получения такого пособия.

Это предложение вызвало критику со стороны индивидуальных предпринимателей, которые считают, что ведомство отказывается от политики защиты материнства и детства. В настоящее время, согласно новым изменениям, эти индивидуальные предпринимательницы смогут сохранить право на получение пособия по беременности и родам.