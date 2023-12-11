 

По «есенинским картам» разрешат покупать алкоголь

11.12.2023, 11:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Министерство культуры изменило правила использования «есенинских карт», выдаваемых лицам пенсионного возраста в целях культурного просвещения.

С 1 января 2024 года её обладатели смогут не только посещать музеи и мероприятия, но и приобретать на неё алкоголь, но не более 500 мл в сутки.

– Когда были введены «есенинские карты» для пенсионеров, мы подразумевали, что программа должна поощрять тот образ жизни, который вёл Сергей Есенин при всех его нюансах, – подчеркнула замглавы Минкульта Надежда Преподобная. – Возможно, именно алкоголь давал ему тот положительный заряд для создания своих гениальных стихов, поэтому ограничивать в спиртном пожилых людей, особенно с низкими пенсиями, было бы плевком в лицо поэту, а для борьбы с алкоголизмом мы установили разумные ограничения.

По правилам программы, ежегодно каждый обладатель «есенинской карты» получает на счёт 5 тысяч рублей, которые можно тратить на определённые цели. Средства не переносятся на следующие годы, их запрещено обналичивать, а также давать возможность воспользоваться преимуществами программы третьим лицам.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.12 / Россияне (якобы) смогут распределять средства госбюджета через «Госуслуги»

13.12 / Мнение: О слухах из Кремля… Где и когда всё закончится?

13.12 / В «Зоне 51» хранился металлический яйцевидный НЛО, утверждает военный подрядчик

13.12 / Мнение: О старье и старьёвщике… Почему (якобы) провалился Зеленский?

13.12 / Ученые предупредили об опасности безалкогольного пива

13.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Марьинка. Эпилог

13.12 / JNS: картофель снижает риск развития диабета

13.12 / В США изобретен препарат, замедляющий процесс старения собак

13.12 / Установлена связь между микропластиком и раком кишечника

13.12 / Установлена связь между жирной рыбой и развитием неалкогольной жировой болезни печени

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика