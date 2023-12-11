По «есенинским картам» разрешат покупать алкоголь

Министерство культуры изменило правила использования «есенинских карт», выдаваемых лицам пенсионного возраста в целях культурного просвещения.

С 1 января 2024 года её обладатели смогут не только посещать музеи и мероприятия, но и приобретать на неё алкоголь, но не более 500 мл в сутки.

– Когда были введены «есенинские карты» для пенсионеров, мы подразумевали, что программа должна поощрять тот образ жизни, который вёл Сергей Есенин при всех его нюансах, – подчеркнула замглавы Минкульта Надежда Преподобная. – Возможно, именно алкоголь давал ему тот положительный заряд для создания своих гениальных стихов, поэтому ограничивать в спиртном пожилых людей, особенно с низкими пенсиями, было бы плевком в лицо поэту, а для борьбы с алкоголизмом мы установили разумные ограничения.

По правилам программы, ежегодно каждый обладатель «есенинской карты» получает на счёт 5 тысяч рублей, которые можно тратить на определённые цели. Средства не переносятся на следующие годы, их запрещено обналичивать, а также давать возможность воспользоваться преимуществами программы третьим лицам.

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