«Хоть и либерал, но россиянин» – предотвращена попытка ЦРУ отравить экстремиста Навального в колонии

Иностранный агент и экстремист Алексей Навальный опубликовал в «Российской газете» открытое письмо с благодарностью сотрудникам ФСИН, которые спасли его жизнь.

Как пишет осуждённый оппозиционер, его попытались отравить агенты ЦРУ, которые передали в колонию мясные консервы со спорами ботулизма.

– Неделю назад я получил письмо от своего товарища из США, который пообещал в ближайшее время прислать мне посылку. А через два дня меня вызвали к начальнику колонии, который показал мне содержимое передачки и заключение экспертов о том, что в тушёнке был яд, — сообщил Навальный.

Как рассказал официальный представитель ФСИН, у дежурного оперативника сразу же возникли подозрения, что в посылке из-за океана западные спецслужбы попытаются передать осуждённому что-то запрещённое, поэтому офицер по собственной инициативе направил одну из банок мясных консервов на экспертизу.

– Вывод специалистов был однозначен — в тушёнке обнаружены споры ботулизма. Если бы Навальный съел хоть кусочек, его бы ждала мучительная смерть. Он хоть и либерал, но россиянин, значит имеет право на защиту, — рассказал пресс-секретарь ФСИН Павел Голубев.

В настоящий момент силовики проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. За попытку убийства российского гражданина сотрудникам ЦРУ может грозить до 25 лет тюрьмы.

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