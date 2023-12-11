 

«Хоть и либерал, но россиянин» – предотвращена попытка ЦРУ отравить экстремиста Навального в колонии

11.12.2023, 9:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Иностранный агент и экстремист Алексей Навальный опубликовал в «Российской газете» открытое письмо с благодарностью сотрудникам ФСИН, которые спасли его жизнь.

Как пишет осуждённый оппозиционер, его попытались отравить агенты ЦРУ, которые передали в колонию мясные консервы со спорами ботулизма.

– Неделю назад я получил письмо от своего товарища из США, который пообещал в ближайшее время прислать мне посылку. А через два дня меня вызвали к начальнику колонии, который показал мне содержимое передачки и заключение экспертов о том, что в тушёнке был яд, — сообщил Навальный.

Как рассказал официальный представитель ФСИН, у дежурного оперативника сразу же возникли подозрения, что в посылке из-за океана западные спецслужбы попытаются передать осуждённому что-то запрещённое, поэтому офицер по собственной инициативе направил одну из банок мясных консервов на экспертизу.

– Вывод специалистов был однозначен — в тушёнке обнаружены споры ботулизма. Если бы Навальный съел хоть кусочек, его бы ждала мучительная смерть. Он хоть и либерал, но россиянин, значит имеет право на защиту, — рассказал пресс-секретарь ФСИН Павел Голубев.

В настоящий момент силовики проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. За попытку убийства российского гражданина сотрудникам ЦРУ может грозить до 25 лет тюрьмы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.12 / Россияне (якобы) смогут распределять средства госбюджета через «Госуслуги»

13.12 / Мнение: О слухах из Кремля… Где и когда всё закончится?

13.12 / В «Зоне 51» хранился металлический яйцевидный НЛО, утверждает военный подрядчик

13.12 / Мнение: О старье и старьёвщике… Почему (якобы) провалился Зеленский?

13.12 / Ученые предупредили об опасности безалкогольного пива

13.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Марьинка. Эпилог

13.12 / JNS: картофель снижает риск развития диабета

13.12 / В США изобретен препарат, замедляющий процесс старения собак

13.12 / Установлена связь между микропластиком и раком кишечника

13.12 / Установлена связь между жирной рыбой и развитием неалкогольной жировой болезни печени

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика