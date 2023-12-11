Врач назвала продукты, которые нельзя сочетать с алкоголем

Алкоголь – психоактивное вещество, негативно воздействующее на нервную систему и эмоциональное состояние человека. Он всегда вреден, независимо от дозы. Доктор медицинских наук, профессор и медицинский директор сети клиник Medical On Group, Светлана Каневская, предупреждает, что совмещение алкоголя с некоторыми продуктами может усугубить его негативное воздействие.

1. Пиво и хлеб.

Пиво и хлеб – не лучшая пара из-за большого содержания дрожжей, что затрудняет обработку алкоголя печенью, способствуя обезвоживанию организма.

2. Пицца

Сочетание теста и алкоголя может вызвать неприятные ощущения и боли в желудке, так как тесто плохо переваривается в присутствии алкоголя.

3. Фасоль или чечевица

Алкоголь затрудняет переваривание продуктов, богатых железом, таких как фасоль или чечевица.

4. Жирная пища

Алкоголь агрессивно воздействует на поджелудочную железу, что вызывает спазм сфинктера Одди и ухудшает переваривание пищи. Врач Татьяна Захарова дополняет, что слишком соленая еда также не рекомендуется, так как усиливает обезвоживание.

5. Шоколад, кофеин и какао

Эти продукты также следует избегать во время или после употребления алкоголя, так как они могут ухудшить желудочно-кишечное состояние.

Однако существуют здоровые продукты, которые можно употреблять с алкоголем:

– Рис: легко переваривается в сочетании с овощными блюдами.

– Банан: богат калием, полезен для уровня калия в организме.

– Салат: освежающий и полезный.

– Попкорн: низкокалорийная и вкусная закуска, не содержит жиров и клетчатки.