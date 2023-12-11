Врач назвала продукты, которые нельзя сочетать с алкоголем
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Алкоголь – психоактивное вещество, негативно воздействующее на нервную систему и эмоциональное состояние человека. Он всегда вреден, независимо от дозы. Доктор медицинских наук, профессор и медицинский директор сети клиник Medical On Group, Светлана Каневская, предупреждает, что совмещение алкоголя с некоторыми продуктами может усугубить его негативное воздействие.
- 1. Пиво и хлеб.
Пиво и хлеб – не лучшая пара из-за большого содержания дрожжей, что затрудняет обработку алкоголя печенью, способствуя обезвоживанию организма.
- 2. Пицца
Сочетание теста и алкоголя может вызвать неприятные ощущения и боли в желудке, так как тесто плохо переваривается в присутствии алкоголя.
- 3. Фасоль или чечевица
Алкоголь затрудняет переваривание продуктов, богатых железом, таких как фасоль или чечевица.
- 4. Жирная пища
Алкоголь агрессивно воздействует на поджелудочную железу, что вызывает спазм сфинктера Одди и ухудшает переваривание пищи. Врач Татьяна Захарова дополняет, что слишком соленая еда также не рекомендуется, так как усиливает обезвоживание.
- 5. Шоколад, кофеин и какао
Эти продукты также следует избегать во время или после употребления алкоголя, так как они могут ухудшить желудочно-кишечное состояние.
Однако существуют здоровые продукты, которые можно употреблять с алкоголем:
– Рис: легко переваривается в сочетании с овощными блюдами.
– Банан: богат калием, полезен для уровня калия в организме.
– Салат: освежающий и полезный.
– Попкорн: низкокалорийная и вкусная закуска, не содержит жиров и клетчатки.
Смотреть комментарии → Комментариев нет