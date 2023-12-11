 

Врач назвала продукты, которые нельзя сочетать с алкоголем

11.12.2023, 9:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Алкоголь – психоактивное вещество, негативно воздействующее на нервную систему и эмоциональное состояние человека. Он всегда вреден, независимо от дозы. Доктор медицинских наук, профессор и медицинский директор сети клиник Medical On Group, Светлана Каневская, предупреждает, что совмещение алкоголя с некоторыми продуктами может усугубить его негативное воздействие.

  • 1. Пиво и хлеб.

Пиво и хлеб – не лучшая пара из-за большого содержания дрожжей, что затрудняет обработку алкоголя печенью, способствуя обезвоживанию организма.

  • 2. Пицца

Сочетание теста и алкоголя может вызвать неприятные ощущения и боли в желудке, так как тесто плохо переваривается в присутствии алкоголя.

  • 3. Фасоль или чечевица

Алкоголь затрудняет переваривание продуктов, богатых железом, таких как фасоль или чечевица.

  • 4. Жирная пища

Алкоголь агрессивно воздействует на поджелудочную железу, что вызывает спазм сфинктера Одди и ухудшает переваривание пищи. Врач Татьяна Захарова дополняет, что слишком соленая еда также не рекомендуется, так как усиливает обезвоживание.

  • 5. Шоколад, кофеин и какао

Эти продукты также следует избегать во время или после употребления алкоголя, так как они могут ухудшить желудочно-кишечное состояние.

Однако существуют здоровые продукты, которые можно употреблять с алкоголем:

– Рис: легко переваривается в сочетании с овощными блюдами.
– Банан: богат калием, полезен для уровня калия в организме.
– Салат: освежающий и полезный.
– Попкорн: низкокалорийная и вкусная закуска, не содержит жиров и клетчатки.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.12 / Россияне (якобы) смогут распределять средства госбюджета через «Госуслуги»

13.12 / Мнение: О слухах из Кремля… Где и когда всё закончится?

13.12 / В «Зоне 51» хранился металлический яйцевидный НЛО, утверждает военный подрядчик

13.12 / Мнение: О старье и старьёвщике… Почему (якобы) провалился Зеленский?

13.12 / Ученые предупредили об опасности безалкогольного пива

13.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Марьинка. Эпилог

13.12 / JNS: картофель снижает риск развития диабета

13.12 / В США изобретен препарат, замедляющий процесс старения собак

13.12 / Установлена связь между микропластиком и раком кишечника

13.12 / Установлена связь между жирной рыбой и развитием неалкогольной жировой болезни печени

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика