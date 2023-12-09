Диетолог назвала яйца полезным продуктом для здоровья

Здоровое питание и правильный выбор продуктов играют важную роль в поддержании здоровья. Однако одним из продуктов, которые долгое время вызывали споры, были яйца. Раньше диетологи рекомендовали ограничивать их потребление из-за высокого содержания холестерина. Но современные исследования, как пишет портал Health, показывают, что яйца могут быть полезны для здоровья, особенно для людей с повышенным уровнем холестерина.

Сегодня диетологи не призывают полностью отказываться от яиц, а скорее рекомендуют сосредотачиваться на минимизации насыщенных и трансжиров, которые действительно оказывают влияние на уровень холестерина в крови и риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Врач-диетолог Василиса Пономарева объясняет: “Яйца уже давно стали предметом споров в контексте здорового питания. Но в последние годы эксперты пришли к единому мнению, что, хотя яйца содержат холестерин, именно насыщенные жиры, а не холестерин, действительно влияют на уровень холестерина в крови, поэтому употребление яиц в рамках здорового питания вполне допустимо”.

Яйца, чтобы удовлетворить ваши ежедневные потребности в питании, трудно переплюнуть. Они являются ценным источником высококачественного белка, содержат 13 основных витаминов и минералов, а также необходимые жирные кислоты омега-3 и антиоксиданты.

Лементина добавляет: “60% высококачественного белка яиц находится в яичном белке, а желток содержит остальное, а также жизненно важные и полезные жиры, витамины, минералы и антиоксиданты – всё это ценный вклад в ваше ежедневное питание”.

Яйца также содержат полезное количество витаминов А, Е, В5, В12, а также железа, йода и фосфора – всех жизненно важных питательных веществ, необходимых для поддержания здорового и сбалансированного питания.

Особенно стоит отметить, что яичные желтки являются одним из немногих продуктов, которые естественным образом содержат витамин D. И учитывая, что множество людей страдают от недостатка витамина D, яйца становятся еще более привлекательными.

Порция из двух яиц обеспечивает 82% рекомендуемой суточной нормы витамина D, что делает их важнейшим источником этого важного витамина. Витамин D, известный как “солнечный витамин”, играет важную роль в усвоении кальция и фосфора, что делает его необходимым для поддержания здоровья костей и зубов, а также способствует здоровому функционированию мышц и поддержанию иммунной системы.