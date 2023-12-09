 

«Давай, меня привлеки» – депутат Госдумы показал свои наколки омбудсмену, призывавшей ужесточить ответственность за пропаганду АУЕ

09.12.2023, 15:33, Разное
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Депутат Государственной думы Михаил Рёбрышкин, фигурирующий в определённых кругах как Миша Ребро, резко ответил уполномоченной по правам несовершеннолетних Орловской области Марии Кашутиной, призвавшей ужесточить ответственность за пропаганду криминальных субкультур.

Кашутина предлагала привлекать к ответственности за наличие тюремных наколок, употребление специфических жаргонизмов, а также в целом за публичные упоминания преступного мира без его явного осуждения – таким образом, считает она, можно было бы судить за книги про «сидельцев» или рассказы о них в сети «Интернет».

– Я считаю, что за увлечение всей этой АУЕ-субкультурой, за романтизацию криминала надо привлекать по закону, а в случае рецидива отправлять в тюрьму, где вся эта дурь выйдет в процессе исправления, – сказала она.

Рёбрышкин, комментируя эту инициативу, предложил омбудсмену привлечь к ответственности лично его. Он опубликовал в соцсетях видео, на котором показывает наколотые буквы «К.О.Т.» и звёзды, и говорит: «Давай, меня привлеки. Стухла там? Меня привлеки, ты же смелая. Исправь, давай».

Согласно официальной биографии Михаил Рёбрышкин в 1983 году закончил школу, затем долгое время занимался самообразованием и в 1992 году поступил в юридический университет, который закончил за рекордные полгода экстерном. Вплоть до 1999 года он занимался развитием своего бизнеса, после чего оказался тайным агентом спецслужб и отправился на длительное секретное задание. Выполнив секретное задание условно-досрочно, в 2003 году он вернулся к предпринимательской деятельности, а в «нулевых» впервые успешно баллотировался в Госдуму. Когда предприниматель, политик и меценат успел обзавестись тюремными наколками, остаётся загадкой.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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