Назван самый ремонтопригодный смартфон

Специалисты лаборатории iFixit провели проверку смартфона Fairphone 5 и признали его самым ремонтопригодным устройством в мире, оценив его на максимальные 10 баллов.

Fairphone 5 позиционируется производителем как смартфон для многолетнего использования с возможностью легкой замены сломанных деталей. Кроме того, обещается поддержка обновлений ПО в течение десяти лет.

Одной из ключевых особенностей Fairphone 5 является его конструкция. Задняя крышка прикреплена на защелках вместо клея, что позволяет снимать ее без специальных инструментов. Аккумулятор также легко заменяем, как в старых телефонах. Замена других деталей, например, разъема USB-C, не вызывает трудностей, так как порт приварен к материнской плате без использования пайки.

Камеры в Fairphone 5 можно заменять индивидуально, не извлекая сразу весь набор камер. Еще одним преимуществом этого устройства является доступность запчастей в свободной продаже.

В итоге после тестирования на ремонтопригодность, Fairphone 5 получил максимальные 10 баллов из 10 возможных, подтверждая заявления производителя о самом ремонтопригодном смартфоне на рынке.