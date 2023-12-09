 

Назван самый ремонтопригодный смартфон

09.12.2023, 14:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Специалисты лаборатории iFixit провели проверку смартфона Fairphone 5 и признали его самым ремонтопригодным устройством в мире, оценив его на максимальные 10 баллов.

Fairphone 5 позиционируется производителем как смартфон для многолетнего использования с возможностью легкой замены сломанных деталей. Кроме того, обещается поддержка обновлений ПО в течение десяти лет.

Одной из ключевых особенностей Fairphone 5 является его конструкция. Задняя крышка прикреплена на защелках вместо клея, что позволяет снимать ее без специальных инструментов. Аккумулятор также легко заменяем, как в старых телефонах. Замена других деталей, например, разъема USB-C, не вызывает трудностей, так как порт приварен к материнской плате без использования пайки.

Камеры в Fairphone 5 можно заменять индивидуально, не извлекая сразу весь набор камер. Еще одним преимуществом этого устройства является доступность запчастей в свободной продаже.

В итоге после тестирования на ремонтопригодность, Fairphone 5 получил максимальные 10 баллов из 10 возможных, подтверждая заявления производителя о самом ремонтопригодном смартфоне на рынке.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.12 / Искусственный интеллект проявляет признаки лени при выполнении запросов

09.12 / Возникли проблемы с приложением Beeper Mini на Android для отправки iMessage

09.12 / Известная певица раскритиковала SHAMAN из-за псевдонима

09.12 / Диетолог назвала яйца полезным продуктом для здоровья

09.12 / В чем выйти в свет зимой: наряды, которые можно носить под пальто и не стыдно показать в ресторане

09.12 / «Давай, меня привлеки» – депутат Госдумы показал свои наколки омбудсмену, призывавшей ужесточить ответственность за пропаганду АУЕ

09.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Хантер Байден обвинен в различных преступлениях

09.12 / В Sony рассказали, в чем PlayStation 5 лучше компьютера

09.12 / Акрил или гель: восемь типов наращивания ногтей, плюсы и минусы каждого (как выбрать для себя)

09.12 / Институт развития интернета после 15 лет работы утвердил черновик ГОСта на BBCode для форумов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика