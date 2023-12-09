Институт развития интернета после 15 лет работы утвердил черновик ГОСта на BBCode для форумов

Государственная бюджетная организация «ФГБУ «РМЦ» ГНЦ ЕФГМА «НИИСТ «Институт изучения проблем перспективного развития информационно-телекоммуникационных сетей» при государственном федеральном центре ФКЦСтМ «ГРМБ НПП «Вектор», более известная как Институт развития интернета, представила итоги своей 18-летней работы – первый публичный черновик госстандарта на «Гипертекстовые средства и инструменты пользовательской разметки содержимого для информационных и коммуникативных досок в сети «Интернет».

Стандарт представляет собой отечественную вариацию международного языка разметки BBCode, задействованного в частности в популярных форумных движках Invision Power Board и phpBB. Работы над ним начались в январе 2005 года и за прошедшее время сотрудники Института защитили не менее 30 научных работ на эту тему, в том числе 8 диссертаций. Руководитель направления в 2011 году получил государственную награду «За продвижение и совершенствование инновационных технологий» – власти отметили его монументальный труд «Проблемы экранирования управляющих символов в разметке цитирования».

Если госстандарт пройдёт утверждение во всех инстанциях и будет введён в действие, с 2028 года ответственным органам предстоит предпринять меры по обеспечению его соблюдения в информационно-телекоммуникационных сетях, работающих в России или предоставляющих возможность их использования гражданам Российской Федерации и соотечественникам за рубежом.

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