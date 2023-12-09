 

Мнение: Клещи Медведева

09.12.2023, 13:17, Разное
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Блогер-миллионник Дмитрий Медведев , трудоустроенный зампредом Совбеза России, похоже, открыл в себе новый талант. Талант сценариста. И написал синопсис сценария, который назвал «последним эпизодом киноэпопеи «Слуга народа».

Вот небольшой отрывок.

Стук в дверь. Заходит помощник, докладывает:

– Василий Петрович, у меня текущая информация. Две новости. Хорошая: контрнаступ идёт успешно. Правда, мы пока отступаем. Плохая: москали и пиндосы взяли нас в клещи.

Группировка русских развивает наступление, причём они постоянно говорят, что готовы вернуться к переговорам. Американцы же провалили вопрос поставок оружия и выталкивают нас на мир с русскими. Это и есть пресловутые клещи.
Отсюда

Какой-то не смешной синопсис получился у Медведева. «Слуга народа» вроде бы комедия, а творение Медведева – не комедийное. Скорей трагическое.

Тревожно мне за Дмитрия Анатольевича. Что-то чересчур много он думает про Зеленского и Украину. Отдохнуть ему надо. Не бережет он себя.

Впрочем, возможно, что это и есть пресловутые клещи Медведева… Вроде бы и отдохнуть ему надо. Но время сейчас тревожное, отдыхать – не время.

Так или не так?

Фотография Дмитрия Медведева  отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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