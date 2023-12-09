 

Стало известно, как мошенники крадут деньги через приложения

09.12.2023, 12:50, Разное
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IT-специалист Павел Мясоедов рассказывает о методах мошенников, угрожающих пользователям смартфонов и банковских приложений, и дает рекомендации по защите.

Крупные финансовые институты активно инвестируют в защиту своего программного обеспечения, но банки поменьше оказываются менее защищенными, особенно в среде, где работает программа. Эксперт указывает на опасность вирусов, особенно на устройствах с ОС Android. Он предупреждает о программных кейлоггерах, которые мониторят все изменения на экране, включая ввод паролей.

Мясоедов также обсуждает троянские программы, которые могут управлять устройством и выполнять операции от имени пользователя. Мошенники используют звонки и СМС, выдают себя за представителей банков, чтобы получить логины и пароли. Он подчеркивает важность дополнительных методов аутентификации и регулярного обновления паролей для обеспечения безопасности мобильного банкинга.

В заключении, Мясоедов призывает россиян быть бдительными, следовать рекомендациям банков и использовать антивирусное программное обеспечение для предотвращения распространенных схем хищения средств. Также он напоминает о предупреждениях относительно новых волн краж аккаунтов.


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