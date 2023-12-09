За 11 месяцев 2023 года доходы федерального бюджета России достигли 25,96 трлн рублей

Это снижение доходов в нефтегазовом секторе объясняется высокой базой сравнения с предыдущим годом, а также снижением цен на нефть марки Urals в начале года и сокращением объемов экспорта природного газа.

Согласно оценкам Министерства, расходы федерального бюджета за 11 месяцев текущего года составили 26,8 трлн рублей, что на 11,7% больше, чем в предыдущем году. В результате дефицит бюджета за январь—ноябрь составил около 0,84 трлн рублей.

Кроме того, за январь—октябрь бюджетный дефицит составил примерно 0,7% ВВП, что эквивалентно 1,235 трлн рублей. Ненефтегазовые доходы в этот период составили 15,9 трлн рублей, а нефтегазовые — 7,21 трлн рублей. Таким образом, общие доходы федерального бюджета за десять месяцев составили 23,11 трлн рублей.

Министр финансов РФ Антон Силуанов объявил, что ожидается дефицит федерального бюджета на уровне 1% ВВП по итогам 2023 года, в то время как действующий бюджет предполагает дефицит на уровне 2% ВВП, что составляет 2,9 трлн рублей. Согласно Счетной палате, доля нефтегазовых доходов в бюджете РФ за январь—сентябрь снизилась до минимального уровня за последние 16 лет.