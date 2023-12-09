 

Автоматизированная система Минкульта полгода запрещала проводить концерты Дениса Майданова

09.12.2023, 11:33, Разное
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Министерство культуры принесло официальные извинения заслуженному артисту России Денису Майданову за вынужденный полугодовой простой, произошедший из-за технической ошибки, не позволявшей исполнителю и депутату Госдумы выступать на концертных площадках страны.

В ведомстве рассказали, что в 2022 году заказали у одного из резидентов «Сколково» автоматизированный алгоритм «Росартист», призванный автоматически блокировать проведение концертов иностранных агентов и лиц, заподозренных в недружественной риторике к государству и его национальным символам, помимо этого, для актёров были закрыты возможности участвовать в проектах с госфинансированием.

Если в 99% запросов механизм отработал идеально, то Денису Майданову не повезло, хотя исполнитель всегда занимал чётко выраженную патриотическую позицию. Проведя расследование, эксперты выяснили, что искусственный интеллект реагировал на корень «майдан» в фамилии артиста. Несмотря на оперативное выявление ошибки, устранить её оказалось непросто – все создатели алгоритма уехали в Израиль. Позже за материальное вознаграждение один из них согласился исправить код, удалив заветное слово из стоп-листа.

– Рад, что всё благополучно разрешилось, теперь я смогу вновь порадовать поклонников своим творчеством, – заявил артист. – Я последний кого можно было в чём-то заподозрить. Я даже гимн Черноморского флота написал. Но всё хорошо, что хорошо кончается, а то на депутатскую зарплату особо не разгуляешься.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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