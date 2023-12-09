 

Российские экспортеры постепенно освобождаются от валютных ограничений

09.12.2023, 10:26, Разное
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Министр финансов РФ Антон Силуанов выразил уверенность в том, что решение президента Владимира Путина о необходимости для ряда экспортеров продавать определенную часть своей валютной выручки приносит положительные результаты. Он подчеркнул, что эти ограничения являются временными и будут постепенно смягчаться.

Господин Силуанов выразил надежду на скорое снятие ограничений, отметив, что уже видны позитивные изменения благодаря принятым мерам. Глава Минфина также опроверг заявления о том, что РФ утратила свой статус страны с наиболее либеральным валютным регулированием из-за этих требований к экспортерам. Он подчеркнул, что финансово-экономический блок правительства РФ стремится к быстрому снятию обязательств по продаже валютной выручки.

11 октября президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому экспортеры из определенного списка должны переводить не менее 80% валюты, полученной по экспортным контрактам, на свои счета в российских банках и продавать не менее 90% этой суммы на внутреннем рынке. 30 ноября депутаты Госдумы одобрили законопроект правительства о введении штрафов за невыполнение обязательств по продаже валютной выручки.


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