Эксперты назвали места, где устанавливать Wi-Fi-роутер нежелательно

При размещении Wi-Fi-роутера следует избегать таких мест, как пол и закрытые шкафы, уточнив, что с целью обеспечения стабильного уровня сигнала маршрутизатор следует расположить на поверхности шкафа, выбрав самую высокую точку, и в помещении, где интернетом пользуются чаще всего.

При установке роутера на полу, а также в нише или между стеной и мебелью, могут возникнуть проблемы с сигналом. Кроме того, маршрутизатор следует устанавливать на расстоянии как минимум в один метр от таких приборов, как микроволновая печь, стационарный компьютер и телевизор, что позволит повысить степень стабильности его работы.

Не рекомендуется располагать Wi-Fi-роутер в непосредственной близости от керамических и металлических предметов, которые могут поглощать сигнал.