 

Обозначены продукты, которые употребляют на завтрак долгожители

09.12.2023, 7:01, Разное
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Как заявил эксперт по долголетию Дэн Бюттнер, в категорию наиболее полезных завтраков следует включить кукурузную лепешку, начинка которой состоит из черной фасоли, риса, лука и приправ.

Отметив, что кукурузные лепешки представляют собой отличный источник цельнозерновых углеводов, отличающихся низким гликемическим индексом, эксперт подчеркнул, что в процессе их приготовления древесная зола разрушает клеточные стенки кукурузы, что способствует высвобождению такого важного витамина группы B, как ниацин, играющего важнейшую роль в передаче сигналов клетками и восстановлении ДНК.

Подобный завтрак, как уточнил Бюттнер, не только насыщает организм питательными веществами, но и способствует продлению срока жизни.      


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