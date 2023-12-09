Рупор кремлевской пропаганды: Слово пацанов из МОК

Пацаны из МОК предложили российским спортсменам поехать на Олимпиаду в Париже в роли чушпанов.

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян к Олимпиаде 2024 года в Париже в нейтральном статусе.

На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта.

Напомним, что организация рекомендовала федерациям допускать к соревнованиям не выражающих активную поддержку СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов.

При этом ОКР пока ещё не получил официального приглашения МОК для участия в Играх-2024 в Париже. Сборные России по некоторым видам спорта уже потеряли шансы пройти квалификацию на Олимпиаду.

Ранее МОК заявил о продолжении допинг-контроля в России.

https://russian.rt.com/sport/news/1242990-mok-rossiya-neitralnyi-status – цинк

Также чушпанам запретили собираться в команды и сотрудничать с ментами. И мелочь требуют занести.

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