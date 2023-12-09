В Японии разработали ракетный двигатель, использующий в качестве топлива навоз

Японские ученые презентовали прототип ракетного двигателя, работающего на биотопливе, полученном из переработанного коровьего навоза.

В ходе эксперимента, проведенного в городе Тайки, двигатель в течение десяти секунд выбрасывал оранжевое пламя на 10-15 метров, причем представители компании Interstellar Technologies надеются при помощи подобных двигателей, работающих на биотопливе, выводить ракеты в космос.

Эксперты отмечают, что переработка отходов животноводства в биотопливо позволит не только снизить степень негативного воздействия сельского хозяйства на окружающую среду, но и, за счет высоких эксплуатационных характеристик топлива, получить экономические выгоды от его использования.