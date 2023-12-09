Установлена связь между семенами черного тмина и снижением уровня холестерина

Как показали результаты исследования, проведенного учеными малазийского Университета Путра, семена черного тмина, известного как чернушка, могут минимизировать процент содержания холестерина в организме.

Было установлено, что у женщин, у которых в период менопаузы в крови фиксировался высокий уровень липидов, после приема семян черного тмина наблюдалось существенное улучшение липидного профиля.

Уточнив, что в данном случае речь идет о снижении уровня общего холестерина, холестерина LDL и триглицеридов, а также увеличении уровня холестерина HDL, ученые подчеркнули, что через месяц после того, как прием семян черного тмина прекращался, уровень липидов возвращался к исходным значениям.