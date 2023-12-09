Установлена связь между японской кухней и снижением риска развития деменции

Как сообщает британское издание The Sun, японская и китайская кухня способны минимизировать риски развития деменции и болезни Альцгеймера, о чем рассказал профессор питания и эпидемиологии Эдвард Джованнуччи, представляющий Гарвардский университет.

Отметив, что обозначенные кухни, а также рацион народом Средиземного моря, богаты овощами, зеленью, фруктами, орехами и морепродуктами, необходимыми для профилактики когнитивных расстройств, профессор подчеркнул: «Диета, в которой нет акцента на мясе, особенно красном мясе, насыщенных жирах и ультраобработанных продуктах, связана с более низким риском болезни Альцгеймера».

Кроме того, к возможным факторам, провоцирующим деменцию, Джованнуччи отнес заболевания сердечно-сосудистой системы, некоторые виды рака и диабет.