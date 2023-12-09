Мнение: О чеченских боссах Danone… Э-э-э, дарагой, извыныс?

Этим летом российский бизнес французской компании Danone перешёл под управление чеченских «менеджеров». Новым главой «Данон Россия» стал зампред правительства Чечни и племянник Рамзана Кадырова 33-летний Якуб Закриев. А головной офис заполонили бородатые управленцы, кажется, буквально позавчера сменившие привычный камуфляж на стильный костюм от Brioni с неизменной чёрной рубашкой без галстука.

Кошмар для любого бизнеса?

Подробности сумела выяснить почтенная британская The Financial Times.

И это — разрыв шаблона.

По данным издания, основная часть жизни на российских предприятиях Danone продолжается в прежнем режиме. Чеченцы управляют экспроприированными заводами лишь номинально, а прежнее руководство по-прежнему участвует в повседневном деятельности.

Новые чеченские боссы Danone «управляют предприятием как MBA, достаточно профессионально и не поднимая слишком много шума, не вынимая оружие и тому подобное», – говорит человек, близкий к подкомитету российского правительства по западным активам. По его словам, они ведут дела «чрезвычайно дружелюбно». Уже плюс.

Как говорят, Якуб Закриев мог ввести в совет директоров бывшего заместителя министра сельского хозяйства Чечни Руслана Алисултанова и бизнесменов из Казани — Якова Хачаняна, а также Минтимера Мингазова. Но источники рассказали Financial Times, что другие руководители компании — как иностранные, так и российские — остались на своих местах и поддерживают регулярные контакты с головным офисом Danone в Париже, чтобы обеспечить бесперебойную работу предприятий. Также, по данным Financial Times, обязанности гендиректора компании продолжает неофициально исполнять Чарли Каппетти, который занимал этот пост с 2017 года.

Судя по прилавкам российских магазинов, с бизнесом у «Данон Россия» всё нормально. Продажи идут, денежки капают.

Прямо таки, благостную картину рисует Financial Times.

К чему бы это?

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