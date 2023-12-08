Мнение: На что готовы россияне ради России, как интернет искажает реальность и жизнеспособность коммун

1. Как сделать наше общество более патриотичным, особенно молодёжь? Нужна ли России идеология? Алексей Антонов полагает, что без материальной составляющей, то есть без джинсов и Макдака, государству не обойтись (ссылка):



Социологи провели опросы и выяснили прекрасное (РБК):

«Ученые также задались вопросом, на что готовы граждане «ради укрепления мощи России и её суверенитета». 68,1% молодых россиян оказались не готовы или скорее не готовы к каким-либо изменениям образа жизни.»

А далее есть, как известно, два метода:

Первый метод. Бухтеть, что люди утратили ценности, что молодежь уже не та, что в стране нет идеологии, и вот поэтому всё так. Методика, проверенная временем. И совершенно нерабочая. Потому что, сперва ты бухтишь-бухтишь, а потом твоя страна разваливается под натиском макдональдса, джинсовых штанов и модных сигарет. А ракеты не спасают.

Второй метод. Принимать реальность и работать с тем, что есть. Понимать человеческую природу. Люди хотят вкусно кушать, богато жить и весело проводить время. Чтобы люди делали то, что хочешь ты, надо дать им то, что хотят они. А они хотят не идеологии, они хотят уровень жизни, благосостояние и возможности. И подвиги свои хотят связывать именно с этим. И таких людей подавляющее большинство.

И тут далее мы можем понять все ошибки государственной политики касательно службы в армии. Почему так мало молодых людей добровольно согласны в этой армии служить? И почему наши молодые сограждане (до 35 лет) «свой образ жизни ради укрепления мощи России и её суверенитета» менять не хотят?

Тут нечему удивляться. Образ русского солдата в глазах большей части молодежи это какой-то неудачник, зачуханный и необеспеченный, которому не повезло попасть на службу. Этакий терпила, который ничего лучше в жизни для себя не придумал.

Может, с этим лучше поработать? Чем друг друга спрашивать на форумах, какую индологию нам пора внедрить, чтобы всё сразу стало классно?

Молодые люди идут на жертвы (служить Родине, например) когда что-то угрожает их уровню жизни или помогает значительно их уровень жизни улучшить. Жертвовать своим текущим положением (всегда есть, что терять) они добровольно будут только в том случае, если это поможет им вкуснее кушать, заполучить лучших женщин, купить классную тачку, цацки, пляжи, и иметь постоянное уважение от пацанов. В том числе и от тех пацанов, на которых они сами в жизни ориентируются.

Соответственно, чтобы молодые люди хотели чем-то жертвовать, им не идеологию надо объяснять, какими им быть и во что верить. Они сами знают, какие они. Сделайте «укрепление мощи России и её суверенитета» дорогой к их собственным целям, и тогда у вас от желающих не будет отбоя. По-другому это не работает, только в случае явной, вот прямо перед глазами, экзистенциальной угрозы для страны и для всех нас. А сейчас ситуация не такая, и, надеюсь, что такой ситуации и у нас не будет вовсе.

И ещё раз. Никакие лозунги не работают, не надо себя и свое высокое руководство обманывать. Посмотрите, как сделано в США или Китае, и давайте сделаем так же (и даже лучше). Все возможности для этого есть.

А то, сидят на своих форумах и фрустрируют, что «народ не тот», что «надо идеологию» и она решит все проблемы. Это мало чем отличается от риторики прозападных либералов, у них ровно такая же претензия — «народ не тот». Лучше бы разобрались, что этому народу нужно, и как ему это дать для обоюдной выгоды.

Добавлю от себя, что престиж службы в армии за последние 20 лет всё же резко вырос, в военные училища стабильно высокий конкурс. В последние полтора года служба по контракту и вовсе превратилась в надёжный способ быстро заработать большие деньги. Поколение 40+, однако, часто до сих пор смотрит на армию через призму ельцинской разрухи, полагая, будто фильм «ДМБ» всё ещё актуален до документальности.

2. Автор Блога инженера-нефтяника считает, что не следует судить о реальном состоянии нашего общества по блогам и комментариям в интернете (ссылка):



Не знаю как вы, а я давно заметил, что по интернету невозможно правильно судить о людях и обществе. Стоит побывать несколько раз в горячих темах на популярных ресурсах и можно ужаснуться, насколько же жесток и неадекватен рядовой пользователь интернета. Он все время требует крови, сталинских методов, подозревает все человечество в чем-то обязательно плохом.



Самое главное – это просто невероятные, дикие обобщения. Главное, это обобщение всегда отрицательных черт. Я просто не могу вспомнить, когда какую-то группу людей назвали нормальной. Если взять гастарбайтеров и мигрантов – это обязательно неграмотные и немытые дикари, которые только и делают, что убивают, крадут и насилуют. Чиновник – это форменный жупел для толпы, настоящий триггер, который запускает неадекватную реакцию. Ведь чиновник – это обязательно казнокрад, потерявший берега от безнаказанности. Хоть большинство чиновников – это мелкие клерки, работающие за три копейки – но кому это докажешь. А уж если чиновник натворил что, например, сбил человека, хоть и не насмерть – то тут начинается вообще невероятное. Это простого работягу Васю надо простить, не наказывать сурово, не надо жизнь ломать. А чиновника надо приговорить к пожизненному, а всю семью – в Сибирь.



Иной раз может сложиться впечатление, что нормальные люди, семьи и отношения уже не существуют. Точнее нормальные отношения – они и есть ненормальные. А ненормальные стали нормой. Все друг друга ненавидят, изменяют, наносят психологическое насилие, требуют больше, чем дают и вообще сплошные неадекваты. Люди из кожи вон лезут доказать, что именно ты живешь неправильно. Такое ощущение, что понятие мораль и моральные нормы им просто неведомы.



Я не зря говорил что нередко становится плохо от комментариев, настоящие записки из сумасшедшего дома. Так и хочется возненавидеть все человечество.



Но стоит ли после чтения этих тем озлобляться и становиться полным и законченным мизантропом? Скажу однозначно – нет. Дело в том, что большинство людей вообще никак не комментируют информацию в интернете. Они ее читают, могут одобрить или нет, но не лезут в диалоги и не пишут свое мнение. А вот многие люди с настоящими психическими проблемами и комплексами любят кричать громче всего.

3. В посте о позорной неудаче ленинской стройки я упомянул между делом, что коммуны из атеистов неработоспособны (ссылка). Многие читатели в Дзене и в Живом Журнале возмутились, решив, что я напрасно пнул атеизм, так как атеизм там совершенно ни при чём.



Похоже, я совершил ошибку, когда решил не утяжелять тот пост хотя бы кратким перечислением видов коммун. Исправляю ошибку.



Моё уточнение про атеистические коммуны было необходимо, так как к совместному общежитию непригодны только атеисты. Коммуны из верующих людей, напротив, вполне работоспособны. Все знают про кибуцы в Израиле, однако это по ряду причин не лучший пример. Гораздо нагляднее евангельские коммуны в СССР, которые так ярко превосходили соседние колхозы своей сытостью и благополучием, что Сталин принял решение коммуны верующих разогнать. Также весьма наглядно будничное процветание коммун гуттеритов в современных США. Ещё следует вспомнить и про некоторые монастыри, как современные, так и исторические, которые живут (жили) без пожертвований, исключительно за счёт труда общины монахов. Конечно, монастыри — отдельная история, так как там нет обычных нуклеарных семей, но всё же это тоже коммуны. В общем, коммуны из верующих на протяжении последних двух тысяч лет вполне успешно работали и развивались — это живая форма организации труда.



А вот коммуны из атеистов, по типу той, о которой грезил Чернышевский в своём «Что делать», не работают. Или, точнее, атеистические коммуны могут работать ограниченное время, как это было в раннем СССР, но только в вырожденном и специфическом виде, под руководством яркого лидера и с обязательной внешней финансовой подпиткой — как коммуна Антона Макаренко из «Педагогической поэмы», например. Если коммуну составляют из более-менее атеистически настроенных обывателей, то в условиях свободной экономики она быстро разоряется, а в условиях запрета прочих форм собственности вырождается в обычный паразитирующий колхоз.



Многие считают, что марксизм — тоже религия. Немалая доля истины в этом утверждении есть, однако это религия другая, не подходящая для коммун. Марксизм ставит во главе угла прижизненное материальное благополучие коммунаров, а не награду в загробном мире. Таким образом, ни семьи простых коммунаров, ни тем более их лидеры не имеют достаточной мотивации, чтобы работать на общее благо, доверять друг другу и не пытаться проехаться на чужом горбу. По этой причине марксистские коммуны в современном мире либо проваливаются, либо кое-как прозябают в формате бедных и неустроенных сект.