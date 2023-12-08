 

Рупор кремлевской пропаганды: Бюсты и памятники Сталину на территории России

08.12.2023, 21:42, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Сообщают https://asiaplustj.info/ru/news/world/20231006/kto-gde-i-zachem-stavit-pamyatniki-stalinu, что к концу 2023 года в России уже насчитывается 110 установленных бюстов и памятников Сталину. Из них менее 10% были установлены до 1991 года. Большая часть памятников Сталину в стране была уничтожена при Хрущеве. Так что нынешний рост их числа по-факту устраняет одного из последствий XX съезда и хрущевской десталинизации.

Подавляющая их часть была установлена при Путине, что не удивительно, так как процессы реабилитации Сталина в общественном сознании набрали свою силу во второй половине нулевых, когда собственно и начался процесс материальной фиксации возвращения Сталина в общественную повестку. Власти этому скорее мешали, но без фанатизма. Попытки заместить Сталина Столыпиным, Невским или Николаем II ни к чему не привели и на это просто махнули рукой, ограничиваясь торможением попыток установки полноразмерных памятников Сталину в крупных городах.
После начала СВО этот процесс лишь усилился, так как Сталин еще больше вошел в моду как символ мобилизации, порядка и победы.
При этом важно помнить, что далеко не всегда памятники Сталину устанавливают коммунисты, а среди огромного кол-ва симпатиков деятельности вождя и учителя всех народов, далеко не все являются членами КПРФ и других ком.объединений.

PS. У нас в Севастополе памятники Сталину пока нет, хотя до десталинизации он стоял у нас у железнодорожного вокзала в сквере. Снесли при Хрущеве. А ведь Сталин сыграл огромную роль в судьбе Севастополя и нынешний облик города возник благодаря решению Сталина экстренно восстановить Севастополь усилиями всей страны после ВОВ.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.12 / Мнение: О планах Путина продолжать… К чему россиянам готовиться в 2024-м?

08.12 / Рупор кремлевской пропаганды: “Мастер и Маргарита”. Очередная экранизация

08.12 / Врач Тихомирова: маргарин снижает когнитивные функции

08.12 / За публикацию ложной информации об СВО Google оштрафован на 4 млн рублей

08.12 / В России вернут наказание за тунеядство

08.12 / Павел Дуров: подписку Telegram премиум оформили уже более 4 млн пользователей

08.12 / Павел Дуров: подписку Telegram премиум оформили уже более 4 млн пользователей

08.12 / Скандалы: Загадка Тейлор Свифт

08.12 / В WhatsApp появились самоудаляющиеся аудиосообщения

08.12 / В трейлере GTA 6 замечены локации из Геленджика

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика