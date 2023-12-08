Рупор кремлевской пропаганды: Бюсты и памятники Сталину на территории России

Сообщают https://asiaplustj.info/ru/news/world/20231006/kto-gde-i-zachem-stavit-pamyatniki-stalinu, что к концу 2023 года в России уже насчитывается 110 установленных бюстов и памятников Сталину. Из них менее 10% были установлены до 1991 года. Большая часть памятников Сталину в стране была уничтожена при Хрущеве. Так что нынешний рост их числа по-факту устраняет одного из последствий XX съезда и хрущевской десталинизации.

Подавляющая их часть была установлена при Путине, что не удивительно, так как процессы реабилитации Сталина в общественном сознании набрали свою силу во второй половине нулевых, когда собственно и начался процесс материальной фиксации возвращения Сталина в общественную повестку. Власти этому скорее мешали, но без фанатизма. Попытки заместить Сталина Столыпиным, Невским или Николаем II ни к чему не привели и на это просто махнули рукой, ограничиваясь торможением попыток установки полноразмерных памятников Сталину в крупных городах.

После начала СВО этот процесс лишь усилился, так как Сталин еще больше вошел в моду как символ мобилизации, порядка и победы.

При этом важно помнить, что далеко не всегда памятники Сталину устанавливают коммунисты, а среди огромного кол-ва симпатиков деятельности вождя и учителя всех народов, далеко не все являются членами КПРФ и других ком.объединений.

PS. У нас в Севастополе памятники Сталину пока нет, хотя до десталинизации он стоял у нас у железнодорожного вокзала в сквере. Снесли при Хрущеве. А ведь Сталин сыграл огромную роль в судьбе Севастополя и нынешний облик города возник благодаря решению Сталина экстренно восстановить Севастополь усилиями всей страны после ВОВ.

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