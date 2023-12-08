Мнение: О планах Путина продолжать… К чему россиянам готовиться в 2024-м?

Спойлер №1. Речь пойдёт не о предстоящих президентских выборах и не об участии в них ныне действующего президента. Здесь всё ясно и обсуждать нечего.

Спойлер №2. Информация хотя и вполне достоверная, из официальных источников, но всё же весьма чувствительная. Особенно для людей с особо тонкой душевной организацией. Поэтому, простите, но – под кат.

Уже сейчас многие полагают и даже рассчитывают, что наступающий 2024-й станет для России победным. Во многих смыслах этого слова.

Но вот какая штука…

Как сообщает официальная «Парламентская газета», с 1 марта 2024 года в России заработает новый национальный стандарт. Он будет регламентировать вопросы обустройства убежищ гражданской обороны. Которые должны будут располагаться в так называемых заглублённых помещениях: подвалах, подземных паркингах, метрополитене и так далее — вплоть до пещер и горных выработок.

Согласно проекту стандарта, каждое из таких помещений должно в обязательном порядке оснащаться системами естественной вентиляции и запасами воды из расчёта не менее двух литров на человека в сутки. А вот электричество не обязательно. И если технической возможности его подвести нет, в убежище следует держать альтернативные источники освещения, включая фонари или свечи.

Ну шок же!

И теперь ведь всем понятно, что год грядущий нам готовит?

И к чему на самом деле надо готовиться?

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