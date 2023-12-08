Маргарин снижает когнитивные функции

Частое употребление больших количеств алкоголя оказывает негативное воздействие на мозг и когнитивные функции человека, губя нейроны и снижая когнитивные способности, отмечает врач-терапевт и врач-диетолог Елена Тихомирова из “СМ-Клиники”. Гидрогенизированный жир, присутствующий в продуктах, таких как маргарин, также оказывает вредное воздействие на мозг, приводя к его преждевременному разрушению и снижению когнитивной функции.

Однако выбор питания может сыграть важную роль в поддержании здоровья мозга. Врач-невролог Александра Алехина подчеркивает, что это может значительно снизить риск неврологических проблем в будущем.

Также она составила список продуктов, благоприятных для мозга:

1. Черника, которая содержит соединение с противовоспалительным и антиоксидантным действием, способствуя уменьшению воспаления и снижению риска старения мозга;

2. Яйца богатые витаминами группы B и холином, способствующим замедлению снижения когнитивных функций и поддержанию настроения и памяти;

3. Жирная рыба, такая как форель, лосось и сардины, содержащие омега-3 жирные кислоты, необходимые для мозговых и нервных клеток;

4. Фрукты, такие как апельсины, сладкий перец, гуава, киви, помидоры и клубника, богатые витамином C, который помогает предотвратить повреждение клеток мозга и может защитить от болезни Альцгеймера;

5. Зелень, включая брокколи, капусту, шпинат и капусту, содержащие разнообразные питательные вещества, такие как витамин K, лютеин, фолиевую кислоту и бета-каротин.