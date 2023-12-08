 

За публикацию ложной информации об СВО Google оштрафован на 4 млн рублей

08.12.2023, 20:12, Разное
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Мировой судья в Москве недавно принял решение о наложении штрафа на компанию Google в размере 4 млн рублей за размещение на платформе YouTube видеороликов, содержащих недостоверные сведения об СВО.

Суд признал Google виновным по статье 19.7.10-4 КоАП РФ, которая связана с неисполнением предписания федерального органа исполнительной власти, ответственного за контроль и надзор в области СМИ. В результате суд принял решение о наложении штрафа в размере 4 млн рублей на компанию.

Это не первый случай, когда Google подвергается судебным мерам в России. Недавно Таганский суд Москвы наложил штраф в размере 800 тыс. рублей на компанию за публикацию запрещенной к распространению информации в РФ. Речь идет о материалах, запрещенных в соответствии с ч. 2 ст. 13.50 КоАП РФ. В данном случае суд также мог бы наложить штраф в размере 4 млн рублей, но решение было менее строгим, пишет РИАН.


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