Скандалы: Загадка Тейлор Свифт

Как звезда стала миллиардершей и на что она тратит свое огромное состояние

Икона мировой поп-музыки, икона стиля, успешная предпринимательница и владелица элитной недвижимости в лучших точках США — по мнению поклонников и журналистов, таланты американской поп-певицы Тейлор Свифт не знают границ. А журнал Time даже назвал звезду человеком года — она обошла президента России Владимира Путина, главу КНР Си Цзиньпина, британского короля Карла III и других претендентов. Последний концертный тур знаменитости удивил даже экономистов: выступления не просто принесли ей первый миллиард долларов, но и повысили благосостояние всей страны. Как живет одна из самых ярких звезд поколения и что помогло ей заработать состояние — в материале «Ленты.ру».

Новый статус: миллиардерша

Концертный тур Тейлор Свифт Eras, который стартовал прошлой весной, «принес столько же денег, сколько экономики малых стран», пишет Bloomberg. И пока его киноверсия лидирует в американском прокате — мюзикл уже собрал почти 100 миллионов долларов (8,8 миллиарда рублей по текущему курсу), — журналисты издания предполагают, что новая запись девятилетнего альбома певицы 1989 года станет одной из самых продаваемых пластинок года.

Благодаря ошеломительному успеху турне Eras (цена одного билета составила 254 доллара) Свифт обрела новый статус — миллиардерши

«Плодотворная музыкальная деятельность, связи со стриминг-платформами и дальновидное решение перезаписать свои первые шесть альбомов позволили Свифт добиться огромного финансового успеха, в то время как многие музыканты просто потерялись в индустрии, — пишет издание. — Тесные отношения, которые она развивала с миллионами своих ярых фанатов, привели к тому, что эта «демографическая группа» стала более единой, чем любая политическая партия. Об этом свидетельствует хотя бы обмен браслетами дружбы — обязательный ритуал у посетителей ее концертов».

Анализируя капитал певицы, эксперты учитывали как доходы от музыкальной деятельности, так и стоимость ее имущества. Так, за последние четыре года музыкальные релизы принесли звезде 400 миллионов долларов (35,5 миллиарда рублей), концертные билеты и мерч — 370 миллионов долларов (32,8 миллиарда рублей), платформы Spotify и YouTube — 120 миллионов долларов (10,6 миллиарда рублей), а роялти от продажи пластинок — еще 80 миллионов долларов (семь миллиардов рублей). В то же время недвижимость, которой владеет Свифт, оценивается в 110 миллионов долларов (9,7 миллиарда рублей).

$ 4,3 млрд добавили в ВВП США 53 концерта, которые Тейлор Свифт провела в стране в 2023 году, пишет Bloomberg Economics

«Помимо того что Тейлор Свифт — талант целого поколения, она еще и великий экономист, — считает Кэролин Слоун, специалист по экономике труда из Чикагского университета. — У Тейлор есть отличные идеи, она способна их масштабировать и, похоже, очень склонна к риску».

«Я просто пойду домой к своим кошкам»

О дальновидности 33-летней Тейлор Свифт говорит и коллекция роскошной недвижимости: все ее дома и апартаменты расположены в лучших уголках США. Сегодня в собственности миллиардерши находятся восемь объектов, общая стоимость которых оценивается в 84 миллиона долларов (почти 7,5 миллиарда рублей).

Так, в Нью-Йорке Свифт владеет двухуровневым пентхаусом в Трайбека — самом элитном районе Манхэттена. Эти апартаменты обошлись ей в 20 миллионов долларов, а недавно знаменитость потратила еще полмиллиона на их ремонт. Кроме того, в Нью-Йорке у певицы есть четырехэтажный таунхаус, который состоит из трех домов, преобразованных в единое здание. Первый был куплен в 2015 году за 20 миллионов долларов, второй — в 2017 году за 12,5 миллиона долларов, а третий появился в начале 2018-го и стоил около 10 миллионов долларов.

Лос-Анджелесские владения Тейлор Свифт столь же впечатляющи. В 2015 году звезда отдала около 25 миллионов долларов за особняк в Беверли-Хиллз, ранее принадлежавший кинопродюсеру Сэмюэлу Голдвину. Дом был восстановлен на манер 1934 года и получил аккредитацию исторической достопримечательности Лос-Анджелеса. Это означает, что его нельзя снести или существенно изменить. На протяжении своей музыкальной деятельности певица владела еще несколькими объектами недвижимости в Беверли-Хиллз, но они были проданы.

Помимо этого, Свифт вложила внушительные суммы в недвижимость в своем родном городе Нэшвилле. В самом начале своей карьеры еще 20-летняя Тейлор приобрела квартиру площадью 301 квадратный метр почти за два миллиона долларов. А в 2011 году она купила своим родителям 465-метровый особняк в стиле греческого возрождения в северном районе Форест-Хиллз за 2,5 миллиона долларов.

Двумя годами позднее знаменитость ошеломила фанатов покупкой еще одного особняка — в Род-Айленде. Она приобрела резиденцию на берегу моря почти за 18 миллионов долларов наличными. Именно там певица устраивала большую часть своих звездных вечеринок.

Во всех этих домах Тейлор Свифт проводит время в компании своих питомцев — очаровательных и очень дорогих кошек. У нее есть две шотландские вислоухие кошки по имени Мередит Грей и Оливия Бенсон, названные в честь ее любимых персонажей из сериалов «Анатомия страсти» и «Закон и порядок: Специальный корпус». Третий кот певицы — рэгдолл Бенджамин Баттон — носит имя знаменитого персонажа Брэда Питта из картины 2008 года.

$ 3000 может достигать стоимость этих пород

И Оливия Бенсон, и Мередит Грей появлялись в музыкальном клипе на песню Me. А в композиции Gorgeous из альбома 2017 года Reputation Свифт посвятила им целую строчку: «Думаю, я просто пойду домой к своим кошкам». Безусловно, таким ценным домашним животным требуется королевский дорожный набор, и в документальном фильме Netflix «Тейлор Свифт: Мисс Американа» рассказывается, что все трое путешествуют в индивидуальных рюкзаках.

«Это не просто впечатляет, это — мастерство»

Звезде такого масштаба и самой положено перемещаться по земному шару с максимальным комфортом. Поэтому в 2012 году певица обзавелась двумя 12-местными частными бортами Dassault-Breguet Mystere Falcon 900 и Dassault Falcon 50, которые способны вместить большую часть ее персонала во время гастролей. На форсунках лайнеров изображено число 13 — Свифт считает его счастливым. Один из самолетов певица продала в 2020 году, и тем не менее защитники окружающей среды по-прежнему подвергают ее хейту.

$ 40 — 45 млн заплатила Тейлор Свифт за каждый самолет

Пока одни пользователи соцсетей критикуют певицу за 800 тонн углерода, выброшенных в воздух во время ее рейсов, другие — восхищаются ее безупречным и баснословно дорогим гардеробом. Например, свой концертный тур Eras Tour Тейлор Свифт начала в Аризоне, облачившись в эксклюзивное корсетное платье из розового тюля Zuhair Murad с пайетками, жемчугом, кристаллами и вышивкой из бисера. При изготовлении этого эффектного наряда потребовалось 50 метров тюля и более 350 часов ручного труда в студии бренда. Его точная цена неизвестна, однако в среднем платья Zuhair Murad из тюля стоят около 21,5 тысячи долларов (два миллиона рублей).

Среди самых ценных нарядов, в которых Свифт когда-либо блистала на сцене и красных ковровых дорожках, — расшитое драгоценными камнями боди Versace за 15 тысяч долларов (1,3 миллиона рублей), платье Elie Saab за 13 тысяч долларов (1,1 миллиона рублей) и мини-платье Roberto Cavalli за 12,4 тысячи долларов (миллион рублей). А еще Тейлор — большая поклонница марки Christian Louboutin. Она даже имеет рюкзак марки, который дизайнеры разработали и изготовили лично для нее за 1,2 тысячи долларов (более 100 тысяч рублей).

В 2020 году ажиотаж вызвали кружевные платья, в которых Свифт появилась в клипе Willow. Одним из них оказалось изделие бренда Zimmerman за 2,6 тысячи долларов. К образу прилагались жемчужные серьги за 9 тысяч долларов и тиара за 1,2 тысячи долларов

Тейлор Свифт — первая женщина и американка, которая получила титул «Мировая икона» от Brit Awards (британский эквивалент премии «Грэмми»). И в то же время ее не раз признавали иконой в индустрии моды. Последним таким событием стало исследование бренда нижнего белья Pour Moi, основанное на количестве поисковых запросов в Google на тему стиля знаменитостей. Свифт набрала более миллиона запросов — и была признана иконой стиля 2023 года.

Неудивительно, что певица стала трендсеттером, и ее наряды копируют миллионы фанаток по всему миру. Так, в 2020 году Свифт выпустила зимний образ в коллаборации со своей давней подругой, модельером Стеллой Маккартни. Дизайнер сшила шерстяное пальто в черно-оранжевую клетку для обложки альбома Evermore, и, согласно отчету Good Housekeeping, все его экземпляры, которые продавались по цене 2875 долларов, были мгновенно распроданы.

«Каждая рекламная кампания, каждая коллаборация, каждый шаг, который она совершает в бизнесе, являются частью широкого, тщательно продуманного плана. Это не просто впечатляет, это — мастерство», — подводит итог владелица маркетингового агентства Hollywood Branded Стейси Джонс.

Дина Васильева

Оригинал материала: “Lenta.ru”