В трейлере GTA 6 замечены локации из Геленджика

5 декабря в сети был опубликован трейлер новой части видеоигры Grand Theft Auto.

Несмотря на быструю смену видов и лишь поверхностный показ окружающего мира, зрители заметили, что некоторые кадры выбиваются из общей цветовой гаммы, а показанные в них здания не соответствуют архитектурным особенностям Майами – прототипа для места действия игры.

Для расследования привлекли экспертов, узнавших в ролике реальные локации Геленджика. В кадр попадают такие характерные черты города, как кварталы двадцатиэтажных гаражей, дороги в стиле эко-френдли (исключительно из природных материалов) и развитая малая коммерция в багажниках автомобилей.

Разработчики игры пока никак не прокомментировали находку фанатов, однако в соцсети Илона Маска распространяется анонимное сообщение одного из сотрудников компании:

– Мы хотели детально отснять Майами, чтобы иметь образец для моделирования, но это свалка, а не город. Окурки на пляжах, грязь на тротуарах, повсюду бездомные. Только к концу 2019 года мы случайно наткнулись в сети на видео про обычный апарт-отель в Геленджике. Там было всё идеально чисто, скажу больше – это была зашкаливающая роскошь. Сразу видно, что русские живут в богатой стране. Поэтому да, наша команда проработала в Геленджике несколько лет. Это, конечно, будет отражено в игре.

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