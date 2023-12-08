На чердаке Государственной думы найдены очки дополненной реальности Вячеслава Молотова

В ходе проведения плановых мероприятий по ловле крыс на чердаке нижней палаты Федерального собрания обнаружен футляр для очков с эмблемой министерства вооружённых сил СССР и гравировкой «В.М.М.».

Как оказалось, они принадлежали Вячеславу Молотову, а на чердак попали скорее всего через тайник, расположенный в потолке бывшего кабинета лидера ЛДПР.

Экспертиза показала: в очки Молотова встроены камера, микрофон и ЭВМ, обеспечивающая функциональность дополненной реальности. Все эти компоненты были созданы не позже начала 1950-х годов на имевшейся тогда элементной базе.

Подключив очки к музейной электронно-вычислительной машине М-1, специалисты сумели выгрузить из памяти устройства 550 мегабайт советских документов, а также фото- и кинохроники, хранившиеся на микроплёнках и проигрывавшиеся по запросу с проецированием на линзы.

– Советские инновационные разработки в очках товарища Молотова хотя и не идут в сравнение с современными, но опередили технологическое развитие мира на десятки лет, – утверждают в Росгосэкспертизе.

– Мы в очередной раз убеждаемся, что советским образованию и науке не было и нет равных в мире до сегодняшнего дня. Экспертам и историкам предстоит провести большую работу по актуализации исторических фактов с учётом новой информации, – прокомментировал событие председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

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