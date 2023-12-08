 

Эксперты в сфере IT назвали основные ошибки при создании паролей

08.12.2023, 11:56, Разное
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Аналитики компании Edge Центр обозначили наиболее распространенные ошибки, допускаемые россиянами при создании паролей, уточнив, что довольно часто пользователи используют личные данные.

Лидером рейтинга ошибок, как отмечают эксперты, является составление пароля на основе такой информации, как имена, адреса и дни рождения близких людей, которые допускают 20,1% пользователей. На второй позиции, с результатом в 18,6%, расположилась такая ошибка, как использование на всех сервисах одного пароля, что значительно облегчает злоумышленникам получение доступа к аккаунтам потенциальных жертв. Замыкает первую тройку невнимательное прочтение пользовательских соглашений, чем отличаются 17,3% пользователей.

Далее следуют такие ошибки, как запись паролей в блокнотах и использование при их создании названий популярных книг или фильмов, с результатом в 10,8 % и 8,2% соответственно.      


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