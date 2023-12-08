Саудовская Аравия купит в России 200 млн тонн снега для празднования Нового года

В Эр-Рияде на Новый год впервые установят ёлку и построят зимний городок – с таким заявлением выступил министр культуры королевства принц Фатх бен Фейсал Аль Сауд. Снег для строительства горок и снежных укреплений закупят в Якутии.

Всего планируется привезти на Аравийский полуостров 200 млн тонн снега, из которых 85 млн пойдёт на украшение столицы, а остальные будут использованы для строительства снежных городков в курортных прибрежных городах. По оценкам экспертов, средняя цена снега составит $1400 за кубический метр.

Дороговизна не пугает саудовское руководство: многие арабские дети никогда в своей жизни не видели снег, и за возможность доставить им такое удовольствие королевство готово заплатить. Также впервые на новогодних ёлках появятся традиционные персонажи – Дед Мороз и Снегурочка, адаптированные под местные культурные особенности. Так, Снегурочка появится перед детьми в закрытом никабе и не будет поздравлять их без сопровождения родственника-мужчины, а роль Деда Мороза сможет исполнить имам местной мечети.

– Королевство понемногу открывается миру и открывает для себя Россию, – говорит принц Фатх. – Конечно, слишком резкие перемены нанесли бы ущерб нашей цивилизации, однако в настоящее время мы решили, что от снега большого вреда не будет. Если нашим детям понравится, то закупки этого товара могут стать постоянными. Мы знаем, что Россия предпочитает долгосрочные контракты по более низким ценам, и мы могли бы заключить такой контракт по снегу, чтобы платить не 1400 долларов за каждый кубомер, а, скажем, 600.

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