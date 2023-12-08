 

Аллерголог Быков рассказал о симптомах холодовой крапивницы

08.12.2023, 9:32, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Симптомы холодовой крапивницы обычно начинают проявляться через несколько минут после воздействия холода, при этом оно может быть не только погодным. Врач Сергей Быков рассказывает о холодовой крапивнице, также известной как аллергия на холод.

Это состояние не является обычной аллергией. На данный момент точная причина холодовой крапивницы остается неизвестной. При этом организм реагирует избыточно на холод, что может произойти после контакта с морозом или употребления холодной пищи. Появляются высыпания на коже, аналогичные обычной крапивнице. Красные зудящие волдыри на коже могут появиться уже через 5-10 минут после контакта с холодной водой или при воздействии низких температур окружающей среды, поясняет медик Быков.

У некоторых людей холодовая крапивница может протекать в гипертрофированной форме с отеком слизистых и серьезными системными анафилактическими реакциями. В некоторых случаях даже возможен анафилактический шок, который может привести к затруднению глотания, дыхания и потере сознания из-за снижения артериального давления, предупреждает эксперт.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.12 / Зимняя мода 2024: самые горячие тенденции начала сезона

08.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Бюсты и памятники Сталину на территории России

08.12 / Мнение: О планах Путина продолжать… К чему россиянам готовиться в 2024-м?

08.12 / Рупор кремлевской пропаганды: “Мастер и Маргарита”. Очередная экранизация

08.12 / Врач Тихомирова: маргарин снижает когнитивные функции

08.12 / За публикацию ложной информации об СВО Google оштрафован на 4 млн рублей

08.12 / В России вернут наказание за тунеядство

08.12 / Павел Дуров: подписку Telegram премиум оформили уже более 4 млн пользователей

08.12 / Павел Дуров: подписку Telegram премиум оформили уже более 4 млн пользователей

08.12 / Скандалы: Загадка Тейлор Свифт

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика