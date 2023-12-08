Аллерголог Быков рассказал о симптомах холодовой крапивницы

Симптомы холодовой крапивницы обычно начинают проявляться через несколько минут после воздействия холода, при этом оно может быть не только погодным. Врач Сергей Быков рассказывает о холодовой крапивнице, также известной как аллергия на холод.

Это состояние не является обычной аллергией. На данный момент точная причина холодовой крапивницы остается неизвестной. При этом организм реагирует избыточно на холод, что может произойти после контакта с морозом или употребления холодной пищи. Появляются высыпания на коже, аналогичные обычной крапивнице. Красные зудящие волдыри на коже могут появиться уже через 5-10 минут после контакта с холодной водой или при воздействии низких температур окружающей среды, поясняет медик Быков.

У некоторых людей холодовая крапивница может протекать в гипертрофированной форме с отеком слизистых и серьезными системными анафилактическими реакциями. В некоторых случаях даже возможен анафилактический шок, который может привести к затруднению глотания, дыхания и потере сознания из-за снижения артериального давления, предупреждает эксперт.