Официальные лица США встретились с двумя инопланетянами на месте крушения НЛО

После долгих лет слухов и спекуляций, связанных с инцидентом в Розуэлле, наконец-то всплыли документы, подтверждающие реальность произошедших в прошлом событий.

Утечка документов, появившаяся в сети, кажется подтверждает не только события в Розуэлле, но и активное взаимодействие американских чиновников с инопланетянами на протяжении нескольких десятилетий, утверждает Daily Star.

На первых страницах документов упоминаются два проекта – Project Aquarius и Project Sigma, которые ранее были подтверждены правительством США. В одном из документов отмечается, что 7 июля 1947 года (события в Розуэлле) стало началом «секретной операции по извлечению обломков объекта для научного изучения».

Однако настоящим сюрпризом стало утверждение в документах о встрече с инопланетянами 25 апреля 1964 года в пустыне Нью-Мексико. Исследование под названием Project Sigma раскрывает, что офицер разведки ВВС США провел встречу с двумя инопланетянами, продолжительностью около трех часов. В ходе встречи стороны обменялись основной информацией, а проект продолжается на военной базе ВВС в Нью-Мексико.

Официальные лица США всегда отрицали подобные встречи, но документы утверждают обратное. В рамках Project Sigma описывается не только встреча, но и обмен информацией между офицером ВВС и инопланетянами.

Документы также раскрывают другие проекты, включая Snowbird, который подтверждает миссию по «испытательному полету восстановленного инопланетного самолета». Примечание внизу страницы документа говорит, что вероятность подлинности рассекреченной версии составляет «90%».

Несмотря на ранее заявление ФБР о подделках подобных документов, последние утечки информации пока не получили комментариев от официальных источников. Вопросы о том, что происходило в Розуэлле и других загадочных событиях, пока остаются без ответов.

Тем временем, специалисты по поиску внеземной жизни пришли к выводу, что они могли упустить радиосигналы инопланетян из-за настройки на высокие частоты. Отныне они сосредоточатся на низких радиочастотах в надежде на успешный контакт с неизведанными формами жизни.

Охотники за инопланетянами предполагают, что предыдущие попытки были направлены на частоты, зарезервированные для земных служб, таких как управление воздушным движением и радиостанции. Теперь исследователи из Ирландии и Швеции планируют сканировать более низкие частоты, надеясь на обнаружение внеземных сигналов.

Астрофизик Оуэн Джонсон из Дублинского Тринити-колледжа подчеркнул, что предыдущие поиски ограничивались более высокими частотами, игнорируя потенциальные сообщения на радиоволнах с низкими частотами. Он высказал уверенность в том, что новые усилия, направленные на неисследованный диапазон частот, приведут к удивительным открытиям.

– Я не сомневаюсь, что будет найдено много удивительных вещей, – сказал Оуэн.

Он добавил, что поиск внеземной жизни стал одним из самых сложных вопросов в науке. Несмотря на огромные просторы Вселенной, расстояния между звездами делают поиск жизни сходным с поиском иголки в стоге сена.

Однако надежда на успех не угасает. Команда Оуэна использует два из самых чувствительных низкочастотных телескопа, способных засечь даже телефонный звонок на другом конце Солнечной системы. Они исследуют 44 планеты в поисках техносигналов, не исключая возможности обнаружения жизни за пределами Земли.

– Мы только начали, и, вероятно, там есть огромное количество планет, похожих на Землю, – заверил Оуэн.

Поиски внеземного разума продолжаются, и астрономы ожидают, что новые методы и диапазоны частот позволят достичь долгожданной цели.