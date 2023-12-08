Мнение: О классике «поматросить и бросить»… Проект «Украина» — всё?
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Ну вот, а вы сомневались…
Говорили же умные люди, что доверять надо не словам, а делам. Ещё лучше — деньгам: так вернее. Куда #деньги идут или не идут, там и есть правда.
Вообще, язык финансов самый красноречивый, наглядный и точный. И сейчас он говорит, что…
#Украина исчерпала кредит доверия со стороны западных спонсоров.
По данным Королевского объединённого института исследований обороны и безопасности RUSI — кстати, он является старейшим аналитическим центром в области обороны и безопасности в мире, — поддержка Америкой Украины уже сейчас достигла минимума. И картинка весьма показательна.
Ещё несколько месяцев назад всё было не так печально, к слову. И можно было говорить о случайности.
Теперь это уже тренд. Деньги говорят, в общем.
Америку можно понять, почему она не хочет дальше «инвестировать» в провальный и убыточный проект. Там Уолл-Стрит, и люди в дорогущих пиджаках умеют всё просчитывать наперёд. Тем более, что нынешний #кризис — далеко не единственный способ сдержать Россию и «остудить» #Китай.
Ну а то, что президент #США Джо #Байден сейчас говорит, мол, если не дадим денег «для Украины» сегодня, будем вынуждены сами воевать с русскими уже завтра — так он сам разве в это верит?
А его электорат? То-то…
Надеюсь, теперь всем понятно, что именно говорят о судьбе Украины американские #деньги?
И, чтоб два раза не вставать. Вы ведь помните, что львиная доля зависшего 60-миллиардного пакета «помощи Украине» — это, на самом деле, средства для восполнения истощённых арсеналов Пентагона?
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Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”
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