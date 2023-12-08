Мнение: О классике «поматросить и бросить»… Проект «Украина» — всё?

Ну вот, а вы сомневались…

Говорили же умные люди, что доверять надо не словам, а делам. Ещё лучше — деньгам: так вернее. Куда #деньги идут или не идут, там и есть правда.

Вообще, язык финансов самый красноречивый, наглядный и точный. И сейчас он говорит, что…

#Украина исчерпала кредит доверия со стороны западных спонсоров.

По данным Королевского объединённого института исследований обороны и безопасности RUSI — кстати, он является старейшим аналитическим центром в области обороны и безопасности в мире, — поддержка Америкой Украины уже сейчас достигла минимума. И картинка весьма показательна.

Ещё несколько месяцев назад всё было не так печально, к слову. И можно было говорить о случайности.

Теперь это уже тренд. Деньги говорят, в общем.

Америку можно понять, почему она не хочет дальше «инвестировать» в провальный и убыточный проект. Там Уолл-Стрит, и люди в дорогущих пиджаках умеют всё просчитывать наперёд. Тем более, что нынешний #кризис — далеко не единственный способ сдержать Россию и «остудить» #Китай.

Ну а то, что президент #США Джо #Байден сейчас говорит, мол, если не дадим денег «для Украины» сегодня, будем вынуждены сами воевать с русскими уже завтра — так он сам разве в это верит?

А его электорат? То-то…

Надеюсь, теперь всем понятно, что именно говорят о судьбе Украины американские #деньги?

И, чтоб два раза не вставать. Вы ведь помните, что львиная доля зависшего 60-миллиардного пакета «помощи Украине» — это, на самом деле, средства для восполнения истощённых арсеналов Пентагона?

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