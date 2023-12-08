 

Установлена связь между жирной пищей и восстановлением сосудов при стрессе

08.12.2023, 1:25, Разное
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Как сообщает издание Nutrients, употребление продуктов с высокой степенью содержания жира мешает сужению сосудов, расширяющихся в результате стресса, что в итоге минимизирует насыщение кислородом головного мозга.

В тот момент, когда человек находится в стрессовом состоянии, фиксируется повышение давления и частоты сердечных сокращений, а приток крови к мозгу, учитывая расширение сосудов, увеличивается, но после стрессового эпизода происходит их сужение.

В ходе исследования, проведенного учеными Бирмингемского университета, было установлено, что такие пищевые привычки, как злоупотребление жирной пищей, снижают степень эластичности сосудов, в то время как ранее было установлено, что снижение функции сосудов на 1% повышает степень риска развития сердечно-сосудистых заболеваний на 13%.  


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