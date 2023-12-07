Фактурная пикси – тренд зимы и идеальный выбор для женщин за 65

Фактурная пикси – это не только тренд зимы-2024, но и идеальное решение для женщин за 65 лет. Дерзкие прически способны мгновенно зрительно омолодить. Зрелые дамы могут выбрать подходящую для себя стрижку из множества вариантов.

Пикси – красивая прическа, не требующая особого ухода и укладки, что особенно привлекает любительниц коротких волос.

Она подходит для любого типа волос и способна выгодно подчеркнуть черты лица.

Длинная фактурная пикси для тонких волос

Если нужна современная стрижка, но при этом хочется сохранить некоторую длину волос, подойдет длинная рыхлая пикси. Чтобы получить длинную челку, нужно подстричь волосы со всех сторон, кроме макушки. Для женщины, которая всегда находятся в движении, это идеальная прическа – шикарная и повседневная одновременно. Также можно оставить боковые волосы немного более длинными, чтобы придать прическе дерзкий вид.

Дерзкий многослойный пикси

Многослойность придает фактурной пикси нотки ретро, что очень нравится зрелым женщинам. Если не хочется делать волосы слишком короткими, стоит начать со стрижки пикси-боб. Сделать укладку, чтобы придать ей привлекательности и красиво обрамить лицо боковой челкой.

Изящная стрижка бикси

Можно отрастить волосы до длины, находящейся где-то посередине между пикси и бобом. Бикси очень популярна у зрелых женщин, так как она очень элегантна и современна. Эта короткая стрижка является одной из лучших вариаций пикси и подходит для дам, которые носят очки. Она придает совершенно новый стиль образу и мгновенно его оживляет.

Текстурированная беспорядочная пикси

Этот яркий стиль подходит для женщин, которые любят весело проводить время. Эта небрежная пикси – дерзкий вариант классической стрижки. Эта яркая прическа идеально подходит женщинам старше 50, 60 и 70 лет. Волосы выглядят взлохмаченными благодаря укладке с помощью лака для волос. Эта прическа способна мгновенно преобразить свою обладательницу.

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Колючая пикси (главное фото)

Если хочется иметь необычную прическу, можно сделать модную стрижку пикси на светлых волосах. Эта короткая прическа идеальна для тех, кто ведет активный образ жизни и не имеет времени для укладки длинных волос. Легкая текстура, создаваемая верхними слоями, идеально подходит для женщин с квадратным лбом, скругляя его. Тонкие, острые пряди по бокам делают лицо стройнее.

Лохматая пикси

Эта модная универсальная прическа прекрасно подойдет женщинам старшего возраста. Короткая многослойная прическа с лохматыми текстурированными волосами придает своей обладательнице одновременно повседневный и шикарный вид. Эта отличный способ придать объем тонким волосам, а также подчеркнуть глаза и скулы. Эту стрижку легко стилизовать и поддерживать. Благодаря универсальности лохматая пикси можно подойдет к любой текстуре волос и разным типам лица.

С зачесанной набок челкой

Стрижка пикси с зачесанной набок челкой — это модная прическа, которая подойдет многим женщинам. Более длинные волосы зачесывают на одну сторону, чтобы образовалась боковая челка. Эта короткая стрижка может создать иллюзию более густых и текстурированных волос. Боковая челка делает визуально моложе и ярче, поскольку она красиво обрамляет лицо и привлекает внимание к глазам. Челка может быть разной длины, в зависимости от личного вкуса.