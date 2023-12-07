 

С белыми брюками, юбкой-миди и сапогами до колена: как носить и с чем сочетать тренч-оверсайз зимой

07.12.2023, 23:35, Разное
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Тренч является универсальной многослойной вещью, которую можно приобрести в любое время года. Этот предмет одежды не только защитит вас от моросящего дождя, но и идеально подойдет для прохладной весенней прогулки. Однако сейчас дизайнеры рассматривают тренч не просто как верхнюю одежду, но и как элемент стиля. Расскажем вам об интересных способах, как носить тренч и с чем сочетать.

Что представляет собой классический тренч

Тренч, изначально представляющий собой практичную верхнюю одежду, сейчас по праву считается модным трендом. Благодаря двубортному дизайну, поясу на талии и характерным погонам, он никогда не терял своей привлекательности. Классическом тренчу присущи нейтральные тона, такие, как светло-коричневый, бежевый или темно-синий.

Эти цвета служат отличным дополнением к зимней палитре. Тренч является универсальной одеждой, служащей многим целям. По этой причине бывает трудно проявить фантазию, когда на его основе нужно создать какой-нибудь новый наряд. Тем не менее, модные дизайнеры постоянно придумывают интересные образы с тренчем.

Повседневный образ с белыми брюками

В этом зимнем наряде акцент сделан прежде всего на игре контрастных текстур и цветов. В нем воплощены современный и утонченный подход к моде, рассчитанной на холодную погоду. Тренч оверсайз эффектно подчеркнет ваш образ, а в сочетании с белыми брюками и черной футболкой приобретет современный акцент.

Сочетание тренча с кожей

В таком зимнем наряде органично сочетаются современный стиль и классические элементы. В результате такого сочетания создается изысканная и, в то же время, уютная эстетика. Неважно, одеваетесь ли вы для повседневного выхода или для более праздничного случая, в длинном стильном тренче, дополненном объемным свитером и кожаными брюками, вам будет тепло в холодные зимние месяцы.

Длинный плащ с высокими сапогами до колен

В этом наряде легко сочетаются и стильность, и игривость. Если вы наденете высокие сапоги под длинный плащ, то тем самым создадите свой стильный ансамбль, идеально подходящий к самым разным случаям. Так вы можете одеться и для повседневного выхода, или же отправиться на официальное мероприятие. С длинным плащом и длинными сапогами хорошо сочетаются короткие юбки. Добавьте к своему образу большую элегантную сумку.

Тренч в сочетании с юбкой-миди

Если вы будете сочетать плащ с юбкой-миди, у вас получится создать модный и одновременно универсальный зимний ансамбль. В нем удачно сочетаются и стиль, и практичность. Если вы хотите, чтобы ваш образ смотрелся изысканно, рассмотрите в качестве дополнения к вашему тренчу платье А-силуэта. Дополните наряд туфлями на низком каблуке или модными кроссовками.

Тренч плюс джинсы

Сочетание объемного тренча с джинсовыми брюками также даст вам возможность создать для зимы стильный и универсальный образ, в котором неподвластная времени изысканность будет сочетаться с повседневным комфортом. В подобном сочетании тепла и практичности вы можете найти возможность продемонстрировать присущий только вам стиль.


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