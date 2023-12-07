Чрезмерная физическая активность ускоряет старение организма

Как показали результаты исследования, проведенного финскими учеными, представляющими Университет Ювяскюля, слишком высокий уровень физической активности вовсе не замедляет старение, а, вопреки распространенному мнению, ускоряет этот биологический процесс.

В ходе исследования 11 тысяч пар близнецов разделили на ведущих малоподвижный, умеренно активный, активный и высокоактивный образ жизни, после чего с целью отслеживания скорости биологического старения, а именно степени изношенности органов и ключевых систем организма, у испытуемых взяли образцы крови.

Было установлено, что у представителей второй, третьей и четвертой групп активности вероятность прожить более короткую жизнь была, по сравнению с ведущими малоподвижный образ жизни, на 15-23% ниже, однако после учета таких факторов, как лишний вес и вредные привычки, выяснилось, что у людей с высокой степенью физической активности риск был ниже лишь на 7%. Кроме того, участники эксперимента с чрезмерной физической активностью оказались биологически старше представителей второй и третьей групп на 1,8 и 1,3 года соответственно.