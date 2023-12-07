Чрезмерная физическая активность ускоряет старение организма
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Как показали результаты исследования, проведенного финскими учеными, представляющими Университет Ювяскюля, слишком высокий уровень физической активности вовсе не замедляет старение, а, вопреки распространенному мнению, ускоряет этот биологический процесс.
В ходе исследования 11 тысяч пар близнецов разделили на ведущих малоподвижный, умеренно активный, активный и высокоактивный образ жизни, после чего с целью отслеживания скорости биологического старения, а именно степени изношенности органов и ключевых систем организма, у испытуемых взяли образцы крови.
Было установлено, что у представителей второй, третьей и четвертой групп активности вероятность прожить более короткую жизнь была, по сравнению с ведущими малоподвижный образ жизни, на 15-23% ниже, однако после учета таких факторов, как лишний вес и вредные привычки, выяснилось, что у людей с высокой степенью физической активности риск был ниже лишь на 7%. Кроме того, участники эксперимента с чрезмерной физической активностью оказались биологически старше представителей второй и третьей групп на 1,8 и 1,3 года соответственно.
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