Боб до подбородка с челкой и свободные волны с мелированием: привлекательные прически для женщин с обвисшей шеей

Шея – та часть тела, которая стареет одной из первых. Даже если лицо женщины выглядит достаточно молодо, шея все равно выдает возраст. Причин провисания шеи много: они могут быть наследственными, а также вызваны старением, воздействием ультрафиолета или потерей веса. Но это не столь важно. Если проблема уже есть, для женщины важно подобрать подходящую прическу, которая поможет скрыть этот дефект.

Короткая многослойная стрижка с боковым пробором

Эта стрижка асимметричной формы с взлохмаченными прядями и ярким цветом волос создает красивый и динамичный ансамбль. С помощью этой очаровательной прически вы придадите своему образу молодежности. Яркие цвета и подвижные пряди отвлекут внимание от дряблости кожи в области шеи.

Стильное преображение коротких седых волос

Короткие стрижки притягивают взгляд, и это отличная новость для тех, кого беспокоит линия подбородка и область шеи. В руках умелого стилиста седые волосы становятся более живыми и динамичными, приобретают более свежий вид. Для того чтобы сохранить естественность и отвлечь внимание от возрастных проблем, следует обратить внимание на пикси с боковой челкой.

Короткие волнистые волосы и арочная челка

Слегка растрепанная градуированная стрижка длиной до шеи отлично подходит женщинам старше 50 лет, у которых уже есть отчетливые возрастные изменения. Она перетянет на себя внимание и сгладит некоторые дефекты лица и шеи. Некоторые особенности, такие как более длинные виски и изогнутая челка, могут способствовать увеличению объема и удлинению формы лица.

Очаровательная короткая вьющаяся прическа

Кудрявые стрижки с боковым пробором не только освежат ваш внешний вид, но и придадут эффект подтянутости и отвлекут взгляд от обвисшей шеи. Живой игривый объем всегда ассоциируется с молодостью. К тому же это просто отличный выход для обладательниц вьющихся от природы волос.

Свободные волны с мелированием и челкой

Если вам нравятся струящиеся волнистые волосы, попробуйте эту объемную многослойную стрижку со слегка рваной челкой. Красивый бронзовый цвет волос подчеркивает внутреннее сияние вашей кожи, а удачно расположенные обрамляющие пряди в более светлом оттенке визуально удлиняют зону декольте.

Утонченный блонд на стрижке пикси

Независимо от того, предпочитаете ли вы более длинные пряди или короткую стрижку, добавление текстурированный слоев будет правильным решением. Такой прием позволяет отвлечься от обвисшей линии подбородка. Придавая объем вашим тонким волосам, эта стильная стрижка решает такие проблемы, как вялые и сухие волосы, которые также являются одним из признаков возрастных изменений.

Длинная пикси с плавным переходом тона

Короткие многослойные прически привлекают внимание к верхней части головы, смещая акцент с подбородка и шеи. Таким образом, имидж становится более женственным, эффектным, молодежным. Чтобы усилить этот эффект, добавьте асимметричную челку, которая еще больше обрамит лицо и смягчит его черты.

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Взъерошенная стрижка с челкой

Чтобы скрыть дефекты шеи и нижней части лица, всегда следует выбирать слегка удлиненную градуированная стрижку, которая отвлечет внимание от возрастных изменений. К тому же такие рваные взъерошенные прически придают волосам живой объем и делают вас визуально моложе.

Рваная стрижка пикси

Короткий и дерзкий стиль – фантастическая идея, позволяющая отвлечься от обвисшей линии подбородка. Несмотря на то что стрижка совершенно не прикрывает шею, она не позволяет сконцентрироваться на зоне декольте и нижней части лица.

Утонченная дымчатая пикси

Слои в этой стрижке сделаны так, чтобы весь объем и динамика были сконцентрированы в верхней части. Сама по себе стрижка создает острую и молодежную атмосферу, и даже выраженные возрастные изменения не будут бросаться в глаза.

Удлиненная стрижка пикси, зачесанная набок

Если у вас слабая линия подбородка, рассмотрите возможность выбора стрижки с объемной макушкой и суженным затылком, которые визуально удлиняют шею. А легкая асимметрия придаст нотку оригинальности.

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Многослойная стрижка средней длины

Стрижки средней длины с ниспадающими от лица волнами — одни из самых подходящих для возрастных женщин. Легкие пляжные волны сделают образ эффектным и женственным.

Кудрявый боб со светлыми прядями

Вьющаяся многослойная стрижка, ниспадающая прямо под подбородок, скроет провисание шеи. Прическа позволяет сохранить естественную текстуру волос и гармонизировать образ.

Пикси-боб с удлиненными слоями

Создайте неотразимый многослойный образ с эффектными тонкими прядями. Формирование визуальной линии вдоль линии подбородка добавляет ощущение баланса и создает элегантную общую форму.

Длинные гладкие волосы с завитыми кончиками

Длинные подкрученные локоны создают по-настоящему завораживающий образ. Такая прическа делает обвисшую шею совершенно незаметной.

Короткая прическа с зачесом назад

Эта изысканная короткая прическа великолепно смотрится на женщинах постарше с обвисшей шеей. Благодаря объемному верху она создает удлиненный силуэт, привлекая внимание к вашим фактурным волосам.