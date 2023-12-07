 

Daily Mail: планка помогает укрепить все группы мышц и снижает давление

07.12.2023, 21:55, Разное
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Как сообщает издание Daily Mail, задействовать все группы мышц и принести пользу сердечно-сосудистой системе можно при помощи выполнения такого физического упражнения, как планка.

Для того, чтобы получить максимальную степень эффективности от выполнения этого упражнения, следует принять упор лежа и расположить руки на ширине плеч так, чтобы локти располагались непосредственно под плечами. Далее следует упереться ногами в пол и выровнять корпус, стремясь удержаться в таком положении как можно дольше. Персональный тренер Индия Бейли уточнила, что планка позволяет проработать мышцы бедер, поясницу, грудь, руки, квадрицепсы, ягодицы, трапециевидные и ромбовидные мышцы.

Кроме того, результаты исследования, проведенного британскими учеными, представляющими Кентерберийский университет, четко продемонстрировали, что выполнение упражнения в течение восьми минут на регулярной основе способствует снижению кровяного давления лучше, чем высокоинтенсивные интервальные тренировки.  


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