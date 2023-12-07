Лучший вариант под любой праздничный образ: идеи черного маникюра

Новогодние праздники уже близко. Многие женщины заранее продумывают свой торжественный образ. Его важной частью является маникюр. Вы можете попробовать нейл-арт в черных тонах. Этот цвет выглядит нейтрально и сочетается с любым праздничным нарядом. Мы приведем несколько идей черного маникюра.

Однотонный в комбинации с блестящим френчем

Используйте черный лак для однотонного дизайна и черную эмаль с блестками для кончиков френча. Скомбинируйте эти два вида маникюра на одной руке. Это поможет вам создать элегантный и изысканный образ.

Французский маникюр

Френч с черными кончиками – беспроигрышный вариант для зимних праздников. Это минималистичный, но привлекательный вариант. Благодаря нюдовой основе, отрастание ногтей будет не так заметно, поэтому маникюр прослужит вам долго.

Мерцающий с нюдовыми акцентами

Покрасьте ногти на всех пальцах, кроме безымянного, черным лаком с крошечными мерцающими частицами. Такой дизайн выглядит лаконично, но празднично. Ноготь на безымянном пальце покрасьте нюдовым лаком. Когда он высохнет, создайте минималистичный черный рисунок, как на фото выше. Вы можете использовать для этого тонкую кисточку или аппликации.

С градиентом

Попробуйте черный маникюр с тонким градиентом, при котором насыщенность цвета усиливается по мере приближения к кончикам. Эффект омбре будет очень популярен зимой. Это один из самых элегантных трендов холодного сезона. Градиентный черный маникюр красив сам по себе и не нуждается в дополнительном декоре.

С черными полосками

Этот изысканный маникюр можно красиво и стильно сочетать с праздничными образами. Черный цвет в нем представлен в виде тонких горизонтальных полосок. Нюдовая основа сделает рост ногтей незаметным. Такой маникюр можно носить в течение многих дней.

С блестками и белыми узорами

Черный маникюр с блестками всегда выглядит нарядно. Добавьте к нему тонкие белые узоры. Это сделает дизайн более разнообразным и утонченным. Такой рисунок вы можете легко создать самостоятельно с помощью тонкой кисточки.

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С разнообразным дизайном

В дизайне ногтей на фото выше присутствуют две детали, которые придают ему праздничный вид. Во-первых, это серебристые блестки, которые всегда смотрятся нарядно, особенно в комбинации с черным лаком. Во-вторых, это рисунки на зимнюю тематику на нюдовом фоне. Они выглядят особенно элегантно в черном цвете.

Френч с однотонными акцентами

Вы можете скомбинировать френч с черными кончиками и один однотонный акцентный ноготь на каждой руке. Такой дизайн выглядит просто, но изысканно. Вы можете создать его самостоятельно с помощью маникюрной ленты или трафаретов.

С черными линиями и аппликациями

Скомбинируйте прозрачную основу с тонким черным рисунком. Такой вариант идеально подходит для изысканного новогоднего образа. Добавьте на каждый ноготь по маленькой блестящей аппликации.

С зелеными нотками

Этот черный маникюр имеет легкие темно-зеленые нотки. Такой цвет станет одним из трендов зимы. Добавьте к нему побольше глянцевого блеска. У вас получится идеальный праздничный маникюр, который выглядит сдержанно, но нарядно.