Мнение: Слив-шоу

Загадку загадала в ТГ.

Ответа никто не дал, это значит, что большинство не понимают, почему у тех, кто публично выносит мусор из избы, устраивает баталии с бывшими супругами или бывшими друзьями, занимается душевным стриптизом, публикует личные переписки, популярность первое время растет, они получают новых подписчиков, много внимания, а значит новые возможности и новые предложения, широкий пиар. В какой-то момент все заканчивается, всем они надоедают. Но почему первое время их популярность растет? Слив не должен вызывать рост фигуры, даже временный, не так ли?

Так, но роста фигуры и не происходит, происходит ее уменьшение.

Популярность (КП) растет не за счет роста СЗ, а за счет n(ОЗ).

Вспомним формулу КП.

КП = СЗ + n(ОЗ)

СЗ – субъективная значимость, n(ОЗ) – полезные вложения.

Слив может первое время увеличивать КП, это происходит не так уж редко, а в упомянутых случаях почти всегда.

Однако происходит это за счет уменьшения СЗ и распада фигуры.

Это самый настоящий дьявольский трюк короны, потому что СЗ от продолжительного большого слива становится нулевой и даже отрицательной и восстановить ее практически невозможно.

n(ОЗ) через какое-то кажется однообразным, а потом начинает раздражать. Только короткое время слив может кого-то радовать и развлекать зрителей, вскоре начинается инфляция n.

Вообще, n(ОЗ) – это опасная величина в формуле. Обмен вложениями должен быть примерно равный: вы должны не только давать, но и получать. И вот эта равноценность вложений – индикатор того, что вы себя уважаете.

Посмотрим, что происходит с фигурой в случае слив-шоу, то есть когда человек публично позорится, а вокруг него собираются зеваки, которые сначала выглядят такими оживленными, заинтересованными и даже участливыми, что человек легко может перепутать это с ростом значимости.

Мы должны помнить, что тяга людей к зрелищам – важнейшая потребность, следующая после тяги к еде. “Хлеба и зрелищ” сказал Ювенал про популизм. Аппетит легко возбуждается не только по отношению к еде, но и к разного рода интригам. Аристотель называл это “узнавание” и говорил, что “узнавание” держит внимание и чувства зрителей. Это процесс постепенного открытия новой и новой волнующей информации. Порционная + новая + волнующая – вот три условия для информации, чтобы она держала внимание как крючок.

Бои гладиаторов, публичные казни, цирковые и театральные представления, эротические танцы, во время которых танцовщицы постепенно снимали с себя одежду – это то, что с древности собирало толпы народа и держало их внимание на себе.

В наше время вместо казней и публичных судов – реалити-шоу и стримы, но не с одним стримом не сравнится спонтанный публичный позор, то есть когда человек теряет контроль под влиянием эмоций и ведет себя более откровенно, чем того требуют его интересы. И чем выше была горка, с которой скатывается вниз такой человек, то есть чем выше было его положение изначально, чем больше была его фигура, тем интересней слив-шоу для толпы.

Человеческий мозг так устроен, что оторвать внимание от картины быстрых изменений не может.

Это касается не только падения, но и роста. Когда кто-то быстро поднимается из грязи в князи, люди смотрят с еще большим вниманием и воодушевлением, не могут оторвать фокус.

К сожалению взбежать на гору намного сложней, чем скатиться с нее как мешок.

Поэтому слив-шоу доступны и популярны. И когда некто выходит на публику, начиная эмоциональный стриптиз, прохожие останавливаются и занимают места. “Запасаются попкорном”.

Интерес в таком случае строго пропорционален положению, которое занимает персона. Если это важная персона, которая участвует в слив-шоу впервые, рейтинги такого слив-шоу очень высоки. Если это совсем маленький человек или некто известный, кто постоянно обнажается и чудит на публике, внимание к такому шоу будет куда меньше.

То есть чем выше изначальная ОЗ, тем дороже n(ОЗ). Но чем больше слив, тем ниже опускается ОЗ (коллективная СЗ) и тем больше инфляция n(ОЗ) и сокращение КП.

Слив уничтожает значимость быстро. Значимость в случае слива – это как девственность или честь , ее можно продать дорого, но только один раз. Если вы продали честь, снова ее уже не продашь, поскольку ее уже не будет.

Поэтому люди, которые постоянно устраивают слив-шоу, никому уже не интересны. Они должны сливаться все больше и все ниже, чтобы хоть кого-то зацепить. Если фигура уже разрушена, а репутация уже слита, то слив это уже никакое не шоу, это УГ и все привыкли.

Из-за того, что интернет ворвался в жизнь людей быстро, многие не успели этого понять.

Люди привыкли ориентироваться на одобрение и интерес людей. Если кого-то окружают заинтересованной толпой, значит он интересен, он лидер мнений, он звезда или кумир. Люди ориентируют свое поведение под количество просмотров. “Таким я нравлюсь”, – думают они, когда их смотрят намного больше, чем вчера.

Но это закон обильного слива.

Сравните со сливом в отношениях. Слив может оживить отношения довольно сильно, но не надолго.

Девушке надоел ее парень и она уже подумывала, как бы избавиться от него, но он вдруг начал активно сливаться: шлет ей подарки, переводит деньги, старается угодить. Если его вложения неожиданны и очень полезны, девушка будет их подкреплять, будет поддерживать и делать это будет искренне. Но это не значит, что значимость парня вырастет. Скорее всего она будет быстро падать, потому что он унижается и совсем не уважает себя – сливается. В какой-то момент СЗ его может стать отрицательной и тогда не хватит никаких вложений, чтобы удержать ее от дистанции.

Возможность наблюдать слив-шоу и интерактивно участвовать в нем в качестве суда присяжных, адвоката или прокурора – это довольно весомые n(ОЗ), учитывая любовь людей к зрелищам.

Многие поначалу настолько благодарны тому, кто кинул свою жизнь на амбразуру чужого веселья, что испытывают искреннюю симпатию, поэтому СЗ бедняги падает не сразу. Ему готовы сочувствовать, его готовы поддерживать, чтобы он продолжал сливаться. Сливом это не воспринимается, никто не хочет видеть позора, потому что не хочет рефлексировать свою тягу смотреть чужой позор, да позора в начале особого и нет, все развивается постепенно.

В какой-то момент зрители уже не пишут в комментариях: “Ты умница”, да и с самого начала не все такое пишут, некоторые откровенно насмехаются, но таких меньшинство, а дальше все больше людей начинают писать: “Тебя заносит”.

Но закон слива таков, что чем больше и дольше слив, тем выше корона и хуже рефлексия, поэтому человек, который публично сливается почти никогда не может быстро остановиться. Он требует вернуть ему одобрение и поддержку, которая была в начале, он считает себя обворованным и обманутым аудиторией. Он ведь раздевался перед дружелюбной толпой, а она вдруг становится все более враждебной. Ему кажется, что это подкат с подставой, что его спровоцировали на откровенность, а потом стали пинать. Поэтому в ход идут все больше “доказательств” правоты и больше слива.

Зрелище становится все более жарким, но все менее интересным. Стриптизер все больше старается, пытается шокировать, если нельзя удивить, и в такой гонке за ускользающей популярностью, может опуститься на самое дно.

А на дне его СЗ уже не нулевая, а отрицательная. Никому не интересны его откровения, всем надоело его шоу, и даже жалость никто уже к нему не испытывает, потому что он выглядит мазохистом, человеком, который получает удовольствие от публичного разрушения себя.

Такому человеку нужна психологическая помощь.

Ему нужна психологическая, а потом социальная реабилитация.

Травля опасна для него, но к сожалению часто начинается именно травля.

Как помочь такому человеку со стороны, как думаете?

Как такому человеку помочь самому себе?