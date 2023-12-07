Почему на самом деле бедный Санта был застрелен?

Ехал-ехал человек вдоль домов в штате Кентукки. Глядь, а перед одним в палисаднике надувной гигантский Санта торчит. Выхватил американец пистолет: дай, думает, я ему брюхо прострелю. Ну и продырявил ни в чем неповинный рождественский аксессуар аж за 200 долларов (18,5 тыс. рублей).

Пострадавшая семья обнаружила вместо гордо возвышающегося Санты сплющенную тряпочку — результат стрельбы с дороги, возможно совершенной проезжавшим мимо водителем. Понятно, все это, включая гнев хозяина, который был совершенно взбешен, попало на записи камер видеонаблюдения.

Всего за несколько дней до этого происшествия Дональд Нельсон закончил подготовку к Рождеству своего дома, украсил его праздничными безделушками и установил на улице надувную гигантскую фигуру. Санта гордо стоял в саду перед домом, и вдруг вся семья услышала раздавшийся снаружи звук «небольшого удара».

Несчастный Санта был найден с большим 18-дюймовым (45-сантиметровым) пулевым отверстием. Сидевший с женой на диване около 8:15 вечера мистер Нельсон поначалу не был слишком обеспокоен случившимся. Однако, посмотрев видео с камер, он понял, что Санта был застрелен кем-то из проезжавшего мимо автомобиля.

На записи было отчетливо видно и слышно, как вблизи дома разворачивается машина и в это время раздается звук выстрела из огнестрельного оружия. Спустя несколько секунд Санта печально «испускает дух» и опускается на землю. Владелец пояснил:

«У соседей тоже есть надувные лодки, и я хочу сказать, что они тоже могут стать мишенью».

Он уточнил, что в результате инцидента, к счастью, никто не пострадал, но это ни в коем случае не повод для смеха. Он предупредил, что применение огнестрельного оружия в чужом доме может привести к опасным последствиям.

Мистер Нельсон рассказал, что его дружелюбные соседи планируют снова зашить Санту, чтобы тот, обновленный, смог вернуться на свое место. А если стрелок снова нападет на этот район, он надеется засечь номерной знак преступника или преступников, о чьих действиях уже сообщил в местное отделение полиции.

Вроде бы тривиальный случай бытового хулиганства, но применено огнестрельное оружие, которое по законам штата Кентукки разрешается свободно покупать, носить и, как видно из произошедшего случая, можно палить из него где попало и по чему попало.

Источник информации и картинок: dailystar.co.uk

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